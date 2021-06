Kinostart in Wismar: Ab 1. Juli geht es endlich los

Wismar

Endlich: Am 1. Juli ist es auch in Wismar soweit. Das CineStar-Kino öffnet wieder seine Türen. Die Vorbereitungen laufen. „Die Liste der kommenden Neustarts bietet tolle Filmerlebnisse für jeden Publikumsgeschmack“, wirbt Theaterleiter Andreas Prüter und verrät: „Mit dem Start des Vorverkaufs am 24. Juni bieten wir unseren Gästen verschiedene Möglichkeiten, um ab dem 1. Juli vergünstigt ins Kino zu gehen.“ So zahlen zum Beispiel CineStarCard-Inhaber bis zum 31. Juli nur 6,90 Euro für jeden Kinobesuch. Zudem gibt es ein Fünf-Sterne-Ticket für 35 Euro, das fünf Kinobesuche beinhaltet.

Kinoerlebnis mit Hygienekonzept

Das Hygienekonzept für den Start steht. Tickets gibt es online. Die Besucherzahlen im Foyerbereich werden durch versetzte Startzeiten reduziert. Am Einlass ist der Nachweis darüber zu erbringen, ob die Gäste genesen, geimpft oder getestet sind. „Was den medizinischen Mund- und Nasenschutz angeht, plant CineStar damit, dass dieser zumindest am Platz wegfallen kann, um den Verzehr von Speisen und Getränken zu ermöglichen“, erklärt Andreas Prüter.

Hinsichtlich der Kapazitäten in den Sälen setzt CineStar auf die Erfahrungen aus seinem Modellversuch im CineStar „Stadthalle Lübeck“, in dem sich eine Auslastung der Sitzplatzkapazitäten nach Aussage von Prüter mit 50 Prozent bestens bewährt und gezeigt hat, „dass es sehr gut möglich ist, die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter mit einem wirtschaftlich tragfähigen Kinobetrieb zu verbinden.“

Filme im Juli

Im Juli gibt es einige Neustarts, auf die sich Kino-Fans freuen können. Da ist die Fantasy-Komödie „Catweazle“ (ab 1. Juli). Otto Walkes spielt den Hexenmeister Catweazle, der sich aus dem elften Jahrhundert in die heutige Gegenwart zaubert. „A Quiet Place 2“ (ab 1. Juli) ist eine Fortsetzung aus dem Genre Horror/Thriller. Dieser Film ist für Fans von mörderischen Aliens. „Godzilla vs. Kong“ (3D) ist ebenfalls ab 1. Juli zu sehen. Auf Kinder warten Filme wie „Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker“ (ab 1. Juli), „Croods 2 - Alles auf Anfang“ (ab 8. Juli), „Hotel Transsilvanien - Eine Monster Verwandlung (ab 5. August) sowie „Ostwind - Der große Orkan“ (ab 29. Juli). Eine Übersicht zu den Neustarts gibt es auf der CineStar-Homepage.

