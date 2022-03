Kirch Mummendorf: Helfer sorgen für Schönheitsreparatur an der Kirche

Kirch Mummendorf

Mehrere hundert Jahre alt sind die Kirchen. Sie zu erhalten, das ist schwierig und oftmals mit einem großen Aufwand verbunden. Volker Voss aus Ellerau bei Hamburg und Einwohner Heiner Drews hält es aber nicht davon ab, sich dennoch zu engagieren. An der Kirche in Kirch Mummendorf restaurieren sie derzeit die beiden Türen des Kirchenportals.

Die Kirche in Kirch Mummendorf von innen Quelle: Dirk Hoffmann

Kirchentüren seit über 50 Jahren nicht renoviert

50 Jahre oder noch länger liegt wohl die letzte Renovierung dieser Türen zurück, wie Voss und Drews vermuten. Denn vom ursprünglichen Farbanstrich ist kaum noch etwas zu erkennen. Mehr als ein paar graue und weiße Töne sind nicht mehr zu sehen. Aber das Holz ist noch in einem relativ guten Zustand, wie Drews sagt. Etwa bei 90 Prozent, sagt er. Voss kann es einschätzen, da er sich im Kunsthandwerk seit vielen Jahren auch mit diesem Werkstoff intensiv befasst. Im Kirchengemeinderat oder in anderen Funktionen ist er zwar nicht mit der Kirche verbunden, dafür aber ein Fan des Gotteshauses, wie er sagt. Deshalb hilft er gerne und packt mit an, wenn es notwendig ist. So wie eben mit den beiden Kirchentüren.

Voss: „Zu dieser Kirche bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen.“

Zusammen mit Voss hatte Drews sie zuerst abgeschliffen, dann sollten die Grundierung und mindestens drei Farbanstriche folgen. „Wir wollen möglichst den Originalzustand der Türen wieder herstellen“, erklärt Voss, der in kurzer Zeit eine besondere Liebe für diese Kirche entwickelt hat.

Im September des vergangenen Jahres war der in Ellerau lebende Voss mit seinen Schwestern in Mecklenburg unterwegs. Bei der Tour über Land wollte sich Voss auch gerne mal einige Kirchen ansehen. In Elmenhorst und Kalkhorst aber waren sie verschlossen. Mehr Glück hatte er in Kirch Mummendorf, wo er Karl-Heinz Roxin traf und er Zugang zum Gotteshaus bekam. Die nicht mehr intakte Uhr fiel dem Diplom-Ingenieur für Maschinenbau sofort auf. Die Ursache dessen fand er ebenso schnell heraus. Das Problem lag im Getriebe, das Voss reparierte und damit die Uhr wieder instand setzte. Zuvor begab er sich auf den Boden, wo sich das Gestänge der Uhr befindet. Auch das war an Teilen defekt und musste repariert werden. Als er diese Aufgabe erledigte, fand er auch den Boden des Gestänges in einem schlimmen Zustand. Das hat sich mittlerweile geändert, nachdem die Bretter hier ausgewechselt wurden. Drews und Roxin hatten die alten Bretter entfernt. Mario Schulze aus Blüssen legte mit seiner Firma danach die neuen Bretter auf diesem Boden aus, der nun wieder gefahrenlos betreten werden kann. Durchbrüche nach unten sind ausgeschlossen.

Das Portal der Kirche. Hier wurden die beiden Türen zur Restaurierung herausgenommen und werden dort auch wieder eingesetzt. Quelle: Dirk Hoffmann

„Zu dieser Kirche bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen“, lacht der mittlerweile 80-jährige Voss, wenn er an die erste Begegnung mit dem Gotteshaus in Kirch Mummendorf zurückdenkt. Nach diesem Satz bearbeitet er zusammen mit Drews die beiden Türen weiter.

Risse im Mauerwerk

Zusammen mit Karl-Heinz Roxin wollen sie bis zum Wochenende die Türen in dem Eingang zum Portal wieder einhängen, wie sie sagen. Dabei blicken die beiden allerdings auch etwas sorgenvoll auf die Kirche. Neben dieser Schönheitsreparatur wären weitere Arbeiten dringend notwendig. So sind im Mauerwerk deutlich Risse zu erkennen. Außerdem weist die Kirche im Inneren einige feuchte Stellen auf. Auch hier müsse in nächster Zeit etwas geschehen. „Schön wäre ein Freundeskreis, der sich darum kümmert“, so Voss.

Volker Voss (l.) und Heiner Drews beim Bearbeiten der Kirchentür Quelle: Dirk Hoffmann

„Das ist eine riesengroße Geschichte, was die Herren leisten“, lobt Pastor Dirk Greverus das Engagement von Karl-Heinz Roxin, Volker Voss und Heiner Drews. Das Gotteshaus brauche nach seiner Darstellung dringend eine bauliche Veränderung. Mit ihren Arbeiten hätten sie einen wichtigen Anstoß dazu gegeben. Derzeit wird ein Gutachten erstellt, das das Erdniveau ausmisst. Denn das Fundament, so der Pastor, hat viele feuchte Stellen. Das Gutachten soll Klarheit schaffen, an welchen Stellen genau Erdaushübe notwendig sind. So möchte man nach Aussage von Greverus verhindern, dass die Kirche weiteren Schaden nimmt. Größere Renovierungsarbeiten sind hier in naher Zukunft allerdings nicht möglich. Denn die Kirche in Kirch Mummendorf steht auf der Prioritätenliste nicht ganz oben. Das wäre aber die Grundvoraussetzung, um Fördermittel der Landeskirche zu bekommen.

Von Dirk Hoffmann