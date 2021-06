Sie haben einiges bewegt in den vergangenen zehn Jahren – die Mitglieder des Fördervereins zum Erhalt der Friedrichshagener Kirche (Nordwestmecklenburg). Am 19. Juni soll das Jubiläum gemeinsam mit allen, denen die über 600 Jahre alte gotische Dorfkirche am Herzen liegt, im Freien gefeiert werden. Was geplant ist.