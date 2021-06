Friedrichshagen

Nach einem gelungenen Sommer-Auftakt mit den Schweriner Blechbläsern lädt der Verein zum Erhalt der Kirche in Friedrichshagen am Freitag, den 2. Juli, um 19.30 zu einem weiteren Konzert-Highlight in diesem Sommer.

„Auf das Konzert mit dem Duo ’Orgelsax““, weiß Vereinsvorsitzender Joachim Schünemann, „haben viele Musikfreunde schon lange gewartet.“ Ralf Benschu (Orgel) und Jens Goldhardt (Saxophon) sind zwei Musiker aus konträren Fachrichtungen, sie spielen zwei von Grund auf verschiedene Instrumente in einem Konzert.

Was dabei entsteht, wenn ein klassisch ausgebildeter Kirchenmusiker und ein im Rock- und Jazzbereich tätiger Saxophonist aufeinander treffen – wenn zwei völlig unterschiedliche Auffassungen im Umgang mit Musik zusammenstoßen?

Die Antwort auf diese Frage werden die Besucher beim Konzert der beiden Musiker in der Kirche in Friedrichshagen am Freitag zu hören und erleben bekommen.

Der Eintritt zum Konzert in Friedrichshagen ist frei – um Spenden wird jedoch gebeten. Hinsichtlich des vorbeugenden Gesundheitsschutzes zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten die tagesaktuellen Vorschriften

Mehr zu den Musikern und ihren Werken unter www.orgelsax.de oder unter www.ralf-benschu.de/projects/.

Von Annett Meinke