Schönberg

Die Kirchengemeinde in Schönberg erhält 400 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes, um die Stadtkirche St. Laurentius sanieren zu können. Unter anderem zieht sich ein großer Riss vom Fundament bis zum Dach des Kirchturms, der seit Dezember 2019 nicht mehr betreten werden darf. Dabei hat er eine schöne Aussichtsplattform.

Kirche Schönberg Quelle: Michael Prochnow

Die Nachricht über die Förderung der Sanierung überbrachte der Bundestagsabgeordnete Frank Junge (SPD). „Da wegen der Vielzahl der eingereichten bundesweiten Bewerbungen nur ein Teil der Anträge positiv beschieden werden konnte, bin ich froh und sehr glücklich darüber, dass das geklappt hat“, teilt Junge mit. „Vor allem freue ich mich aber für die Mitglieder der Kirchgemeinde und für Pastorin Wilma Schlaberg, die sich alle seit vielen Jahren mit ganz viel Herzblut für den Erhalt ihrer Kirche einsetzen.“

Ein Riss zieht sich durch den Turm und Balken sind marode. Quelle: Malte Behnk

Sanierung kann 1 Million Euro kosten

Die Kirchengemeinde rechnet für die Sanierung an Kirchturm und Dachstuhl mit einem hohen sechsstelligen Betrag bis zu einer Million Euro. Mindestens 50 000 Euro veranschlagt sie als Eigenanteil, der aufgebracht werden muss. Im Rahmen der Sanierung bedarf es unter anderem einer Instandsetzung der massiven Mauerwerksrisse, einer Beseitigung der umfassenden Schäden an der Dachkonstruktion und einer Behebung der massiven Schäden an der Tragkonstruktion des Chores. Hierfür können jetzt die Fördermittel verwendet werden.

