Diedrichshagen/Grevesmühlen

Die Kirchen in Grevesmühlen und Umgebung bereiten sich auf Gottesdienste zu Pfingsten vor. Zum ersten Mal seit Februar wird am Pfingstsonntag in die Diedrichshagener Kirche eingeladen. Dort findet nach drei Monaten wieder ein Gottesdienst statt. Für die Einhaltung der Abstandsregeln ist alles vorbereitet, versichert Maria Harder, Pastorin in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Grevesmühlen. So liegen auch Listen bereit, in die sich die Teilnehmer eintragen müssen. Einen Gemeindegesang werde es in der Kirche nicht geben, heißt es. „Das letzte Lied aber singen wir neben der Kirche“, erklärt Maria Harder.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

In Grevesmühlen wird am Pfingstsonntag mit einem kleinen Gottesdienst und stark reduziertem Gemeindegesang, aber mit vollem Orgelklang die Vikarin Sophie Poland offiziell eingeführt. Ein Gottesdienst wird ebenso auf dem YouTube-Kanal von Grevesmühlen TV zu sehen sein. Hierfür standen sogar die zukünftigen Konfirmanden vor der Kamera. Denn die Pfingstandacht, gelesen von der Gemeindepädagogin Olga Feyer, wird mit dem schauspielerischen Talent von Janine, Lukas, Leo, Lenny und dem ehrenamtliche Kirchengemeinderatsmitglied Anke Bruders untermalt. Gedreht hatte der pädagogische Mitarbeiter des Filmstudios, Jan Kadura, vor zwei Wochen in der Nikolaikirche.

Anzeige

Einen Open Air-Gottesdienst mit Bläsern gibt es am Pfingstmontag in Roggenstorf. Eingeladen wird zu 10.15 Uhr. Die Gäste werden gebeten, vorbereitete Zettel mit Namen, Adresse und Telefonnummer mitzubringen. Das erleichtere den Eingang und die Teilnahme, so Maria Harder.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Jana Franke