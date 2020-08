Kirchenmusikdirektor zum Schönberger Musiksommer:„Ohne Gottvertrauen geht es nicht“

Schönberg

Wegen der Corona-Pandemie wurde aus dem „ Schönberger Musiksommer“ die Veranstaltungsreihe „Klingender Kirchplatz. Offene Kirche“. Sie läuft noch bis zum 1. September. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit einem der Organisatoren, Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke

Sie mussten wegen Corona den „ Schönberger Musiksommer“ absagen. War das ein harter Schnitt?

Christoph D. Minke: Eindeutig: Ja. Der Spielplan war gedruckt, zum Teil schon im Versand. Wir waren bei den unmittelbaren Vorbereitungen. Nicht zuletzt: An vielen Engagements hängen Existenzen freiberuflicher Musiker, denen wir uns verpflichtet fühlen!

Dafür gab es dann das Programm „Klingender Kirchplatz. Offene Kirche“. Wie sind Sie da konzeptionell vorgegangen?

Zunächst einmal haben wir den überwiegenden Teil des diesjährigen Programms in das nächste Jahr verschoben. Für die Künstler waren Hilfen für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Doch wie würde es diesen gehen, wenn es im kommenden Jahr keine Engagements gäbe? So hatte das Verschieben für uns Vorrang vor kompletter Absage.

Dies galt auch für private Förderungen, die wir ins nächste Jahr mitnehmen konnten. Die öffentliche Förderung verblieb für dieses Jahr. Was war damit möglich? Regionale Kräfte, die trotz eventuell erneuerter Reisebeschränkungen hier sein können. Kleine Besetzungen ohne Gesang und ohne Blasinstrumente. Nicht zuletzt die Orgeln als besonderer Schatz des Kirchenraumes sowie das gerade erneuerte Geläut.

Da wir derzeit die Kirche nicht täglich offen halten können, wollten wir dies abgesehen von Gottesdiensten wenigstens wie einst gewohnt dienstags tun. Sogar eine Ausstellung haben wir in Kürze organisieren können: „Klingende Bilder“ aus dem illustrierten Tagebuch von Magnus Pelkowski, alle entstanden während Konzerten im Schönberger Musiksommer. Per QR-Code kann man sogar Musik der dort abgebildeten Musici abrufen.

Ab 19 Uhr ist die Kirche geöffnet, auf dem Platz davor spielt die Drehorgel, und ab 20 Uhr ist die „Offene Kirche“ dann hörbar für eine Dreiviertelstunde. Es ist bewusst kein Konzert im engeren Sinne, auch wenn das Dargebotene durchaus gründlich durchdacht ist. Im Eingang ist ein Aushang, der darüber informiert.

Wie war die Resonanz unter den Besuchern? Wurde das neue Programm gut angenommen?

Tatsächlich hat sich das Publikum etwas regionalisiert. Die Zahlen sind natürlich in keiner Weise vergleichbar mit denen eines Schönberger Musiksommers. Wir können derzeit eh nur wenige Menschen empfangen. Aber die Lichter gehen so nicht aus, und wir täuschen wiederum nicht etwas vor, das nicht ist. Für mich stellt sich ein familiäres Gefühl des Zusammenhaltes ein. Es gibt eine Dankbarkeit für das, was möglich ist, auch wenn es weniger ist als früher. Einfache Dinge werden wieder wertgeschätzt.

Gab es da ein besonderes Erlebnis?

Live aufgeführte gute Musik vor interessierten, konzentrierten Menschen ist immer ein besonderes Erlebnis, und das stellt sich durchaus auch 2020 ein! Darum geht es, das ist wesentlich und unverzichtbar, online nicht darstellbar, und darum machen wir das – ob nun groß als Schönberger Musiksommer oder allein mit „Bordmitteln“ wie dieses Jahr. So hat es schließlich auch einmal angefangen. Die Intensität dessen hat zu der Entwicklung geführt, die wir bis ins letzte Jahr durchlaufen durften.

Hatte diese Umstellung wirtschaftliche Folgen? Wie ist die Zwischenbilanz der Saison 2020?

Der Etat ist zusammengeschrumpft, aber es sieht so aus, dass wir für dieses Jahr alles im Griff haben. Vorsichtshalber haben wir uns für den Rettungsschirm angemeldet. Wir wissen, dass auch diese Mittel unser aller Schulden sein werden, und somit hegen wir die nicht grundlose Hoffnung, ihn nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Das kommende Jahr wird einige Überraschungen bergen. Mit der Verschiebung des diesjährigen Spielplans auf das nächste Jahr gehen wir Verpflichtungen ein, von denen wir nicht wirklich wissen, ob wir sie einhalten können. Werden 2021 die Konzerte so stattfinden können? Niemand weiß das. Wird genug Geld für Förderungen da sein, wenn wir in einer Rezession stecken? Werden die Menschen wieder den Weg zu uns suchen und finden? Ohne Hoffnung, Glaube, Liebe zur Sache und – wenn Sie so wollen – Gottvertrauen geht es nicht. Aber: Ist das so neu?

Bis zum 1. September folgen noch zwei Konzert-Termine in der Reihe „Klingender Kirchplatz. Offene Kirche“. Was erwartet die Gäste dann?

Die Jazz Cross Company wird auf dem Kirchplatz auftreten (oder in der Kirche), die hat keinen weiten Weg, sie residiert am Kirchplatz, und aufmerksame Musiksommer- (oder eben Nicht-Musiksommer-)Besucher hören sie eh dienstags, denn sie probt dann in den frühen Abendstunden. Und schließlich zum Gedenktag des Beginns des Zweiten Weltkrieges am 1. September ein Programm, das die 2019 gegossene Schönberger Friedensglocke musikalisch kommentiert.

Auf welche coronagerechten Bedingungen müssen sich die Besucher einstellen?

Die üblichen: Abstand halten (geht in der großen Kirche), Maske bei temporärer Enge (kommt im Grunde nicht vor), offene Tür, kurze Veranstaltungsdauer, kein Catering, Adresse hinterlegen usw., im Übrigen verweisen wir auf die jeweils aktuellen Veröffentlichungen der Landesregierung.

Sie haben traditionsgemäß viele Tagesgäste aus Schleswig-Holstein. Die durften und dürfen nun nicht anreisen. Ist das ein Problem?

Ja, klar. Ich stehe grundsätzlich hinter den Maßnahmen gegen die Pandemie, aber manches erschließt sich mir nicht. Das ist ein weites Feld. Im Sinne des Datenschutzes sehen wir uns zudem außer Stande, die Herkunft von Besucherinnen und Besuchern zu überprüfen. Fakt ist, dass wir keine Werbung haben in Lübeck, Hamburg und Schleswig-Holstein und dass treue Gäste, die sicher nicht kurz zuvor auf dem Ballermann waren, ausbleiben.

Und wie geht es mit dem „ Schönberger Musiksommer“ weiter? Gibt es schon Pläne für 2021?

Wir arbeiten unterdessen weiter an der strukturellen bzw. organisatorischen Festigung des Schönberger Musiksommers. Im Juli wurde der Verein „Schönberger Musik und Kunst e.V.“ gegründet, der die technische Seite der Durchführung des Schönberger Musiksommers in Zukunft übernehmen wird. An dem Status als einer im Kern kirchenmusikalischen Reihe in der Verantwortung der Kirchengemeinde Schönberg sowie seiner inhaltlichen Ausrichtung und seines Charakters als kultureller Sammlungsraum im ältesten Gebäude der Stadt wird sich nichts ändern.

Von Thorsten Czarkowski