Kirchturmuhr in Herrnburg zeigt erstmals seit Jahrzehnten wieder die Zeit an

Herrnburg

In Herrnburg auf der Hauptstraße reicht ein kurzer Blick nach oben und am Kirchturm ist die Uhrzeit zu sehen. Ein goldener Zeiger und goldene Ziffern auf schwarzem Holz zeigen an, wie spät es ist.

Das war lange nicht so. Wie lange, weiß keiner genau, aber es waren wohl 100 Jahre, die das Uhrwerk im Turm stillstand.

Goldene Ziffern auf schwarzem Untergrund

Die gesamte Mechanik aus Zahnrädern und schmiedeeisernen Rahmen war schon im vergangenen Jahr von Uhrmachermeister Martin Stadermann aus Preetz restauriert und überarbeitet worden und wurde bereits im Frühjahr wieder in den Kirchturm eingebaut.

Schmied Fabian Droste aus Neschow, sein Lehrling Lukas Bögemann und Uhrmacher Martin Stadermann aus Preetz heben das Zifferblatt gemeinsam in den Hubsteiger. Quelle: Malte Behnk

Doch die Zeit zeigte die Uhr damit noch nicht an. Dafür musste erst Schmied Fabian Droste aus Neschow kommen, der das neue Zifferblatt aus schwarz gestrichenem Eichenholz mit Ziffern aus Blattgold in den alten Eisenankern befestigte. Mit seinem Lehrling Lukas Bögemann brachte er das schwere Holzviereck in einem Hubsteiger in die luftige Höhe.

Schmied und Uhrmacher arbeiten Hand in Hand

Während Martin Stadermann dann damit beschäftigt war, die Welle des Uhrwerks mit dem Zeiger zu verbinden, montierte Droste ein kleines Schutzdach aus Metall über der Uhr. „So wird das Holz vor Regen geschützt und es kann nicht wieder so schnell verwittern“, erklärt der Schmied.

Das etwa 300 Jahre alte Uhrwerk hat Uhrmacher Martin Stadermann aus Preetz bereits 2020 auseinandergebaut, restauriert und wieder zusammengesetzt. Quelle: Malte Behnk

Wie Regen und Wind dem hölzernen Zifferblatt zugesetzt hatten, ist an dem Vorgängermodell gut zu sehen, das im vergangenen Jahr abmontiert wurde. Das Holz ist ausgeblichen, farbig ist lediglich ein wenig Grünspan.

Verwittertes Zifferblatt fürs Gemeindehaus

„Wir wollen es im Gemeindehaus behalten und aufhängen. Vielleicht kann es noch von Kindern gestaltet oder bemalt werden. Das sehen wir noch“, sagt Herrnburgs Pastorin Claudia Steinbrück. Sie hat die Stelle in der Gemeinde im März 2020 angetreten. „Da funktionierte die Uhr schon nicht.“ Tatsächlich ergab sich bei der Restaurierung, dass das Uhrwerk wohl schon 300 Jahre alt ist.

Das alte Zifferblatt ist völlig verblasst. Es soll im Gemeindehaus einen Platz bekommen. Quelle: Malte Behnk

Die Sanierung der Turmuhr ist das erste große Projekt des Kirchenfördervereins, der sich 2017 gegründet hat. Die Gesamtkostenbelaufen sich auf 15 000 Euro. Davon kommen 4000 Euro von der Stiftung Kirchliches Bauen und 5000 Euro vom Kirchenbauamt Schwerin. 6000 Euro hat also der Herrnburger Kirchenförderverein durch Mitgliederbeiträge und durch Aktionen zusammengetragen. Als Nächstes möchte der Verein die Restaurierung des dreiteiligen gotischen Flügelaltars ermöglichen, der um 1420 in Lübeck aus Eichenholz gefertigt wurde.

Von Malte Behnk