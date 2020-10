Kita-Erzieher auf der „grünen“ Schulbank beim Forstamt Grevesmühlen

Grevesmühlen/Gostorf

Das Forstamt Grevesmühlen mit Sitz in Gostorf kümmert sich nicht nur um die Forst in Nordwestmecklenburg, auch das Thema Waldschule haben sich die Mitarbeiter auf die Fahnen geschrieben. Kita-Gruppen und Schulklassen sind regelmäßig mit den Förstern im Wald unterwegs. Jetzt allerdings waren die Schüler ein wenig älter, die Mitarbeiterinnen der Kita „Die jungen Weltentdecker“ des DRK aus Grevesmühlen hatten sich bei Försterin Steffi Wassermann angemeldet. „Die Kita kam vor einigen Wochen auf das Forstamt zu und fragte, ob es auch möglich wäre, dass wir mit den Erziehern statt den Kindern einen Ausflug machen. Dieser Ausflug sollte im Rahmen eines Teamtages, einer Indoor-Weiterbildung, zum einen zur Teambildung genutzt werden und zum anderen Anregungen für die Weiterentwicklung des Kitakonzeptes in Richtung Wald- und Umweltpädagogik geben“, so Steffi Wassermann.

Sinne schärfen im Wald

Dafür schlüpften die Erzieherinnen für ein paar Stunden in die Rolle der Kinder. Bedeutet: Sie erlebten, wie Steffi Wassermann anhand von Spielen und kurzen Informationen den Kindern zum Beispiel erklärt, was es Wissenswertes zum Thema Damwild gibt. Dazu gehört das Erstasten von Gegenständen, der Sprungwettbewerb und die Erklärung, welches Gehörn zu welchem Tier im Wald gehört. Es gab eine Vorlesegeschichte über ein Hirschkalb, Anschauungsunterricht am Damwildgehege und zahlreiche Exponate wie das Fell eines Damhirsches zum Anfassen. Wie es sich anfühlt, mit verbundenen Augen durch den Wald zu gehen und nur auf sein Gehör zu vertrauen, ist ebenfalls eine Erfahrungen, die die Erzieherinnen machen konnten. Ziel der Aktion war, den Pädagogen das Thema Wald und Wild ein Stück näherzubringen, so dass sie beim nächsten Waldspaziergang den Kindern ihr Wissen weitergeben können. „Zusammenfassend war es ein schöner Tag für beide Seiten, der viel Mut und Anschwung gibt, demnächst auch ohne Begleitung eines Förster viel mit den Kindern im Wald gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen“, so Steffi Wassermann.

