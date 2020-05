Grevesmühlen

Wenn am Montag die Kindertagesstätten im Land wieder auf einen halbwegs regulären Betrieb hochfahren, dann können einige Eltern nur mit dem Kopf schütteln. Denn weil die durch Corona bedingten Auflagen für erheblichen Aufwand sorgen, haben etliche Träger die Öffnungszeiten gekürzt. Und das stellt zahlreiche Eltern vor Probleme, vor allem jene im Schichtbetrieb, wie beispielsweise das Personal aus dem Pflegeheim am Bibowsee

Simone Borchardt, Haus am Bibowsee: Die verkürzten Öffnungszeiten nutzen den Menschen in der Pflege überhaupt nichts. Quelle: Archiv

( Nordwestmecklenburg). Dort weiß Simone Borchardt, Geschäftsbereichsleiterin für die Pflege, im Moment nicht, wie sie die nächsten Schichten besetzen soll. 125 Männer und Frauen arbeiten in dem Haus, ein nicht unerheblicher Teil von ihnen hat Kinder, die in Kitas betreut werden. „Aber die Häuser haben teilweise nur von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Wie soll das in der Pflege für Menschen im Schichtbetrieb funktionieren?“

Für Pflegeberufe bringt die Kita-Öffnung Probleme

Inzwischen seien etliche ihrer Kollegen zu ihr gekommen, um nach einer Lösung zu suchen. Doch die ist nicht in Sicht. Dabei lief es gerade gut mit der Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen wie in der Pflege tätig sind. Sie konnten ihren Nachwuchs von 6 bis 17 Uhr in den Einrichtungen unterbringen. Das geht ab Montag nicht mehr, denn zehn Stunden bietet keine Kita für die Betreuung an. „Ich frage mich ernsthaft, wie man so etwas planen kann. Diese Öffnung bringt doch niemanden etwas“, sagt Simone Borchardt. „Die Schichtpläne sind fix und lassen sich nicht so einfach umbauen. Dafür haben wir nicht das Personal.“ So hätten auch Pflegekräfte gefragt, ob sie ihre Kinder kurzzeitig mit zur Arbeit bringen könnten. „Aber das geht natürlich nicht, das ging früher nicht, und in Corona-Zeiten ohnehin nicht.“

Nun hoffen Simone Borchardt und ihre Kollegen auf ein Signal aus Schwerin. Nachfragen beim Landkreis und beim Ministerium hatten in den vergangenen Tagen nichts gebracht. „Deshalb gehen wir jetzt an die Öffentlichkeit. Dass die Kitas wieder geöffnet werden, ist gut. Aber dann brauchen wir auch Öffnungszeiten, die zur Arbeit der Eltern passt.“ Die 1500 Euro Sonderzahlung für die Pflegekräfte seien zwar schön und gut. „Aber ein vernünftiger Kitaplatz wäre besser.“

Grevesmühlen öffnet von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Alexander Rehwaldt. Quelle: Prochnow Michael

In Grevesmühlen sind die Probleme zumindest in den städtischen Einrichtungen nicht so gravierend, wie Alexander Rehwaldt, der im Rathaus unter anderem für den Bereich Kitas und Schulen zuständig ist, berichtet. „Unsere Kita am Lustgarten öffnet um 6.30 Uhr, die Betreuung geht bis 16.30 Uhr. Und wenn jemand sein Kind um 17 Uhr abholt, dann kriegen wir auch das gelöst.“ Die Öffnungszeiten reichten früher bis nach 18 Uhr. Doch das ist derzeit weder personell leistbar, „noch gab es in den vergangenen Wochen die Nachfrage nach einer Betreuung über diesen Zeitraum“, betont Rehwaldt. Dass die Auflagen sowohl personelle Ressourcen verschlingen als auch zusätzliche Räume benötigt werden, darauf hat auch die Stadt Grevesmühlen reagiert. „Zum Glück haben wir genügend Räume, sodass wir ab Montag sowohl die Kita als auch den Hort, wo die Schüler der ersten und zweiten Klasse betreut werden, öffnen können.“

Landkreis sammelt Daten der Träger

Beim Landkreis gibt es aktuell noch keine komplette Übersicht, welche Einrichtungen in welchem Umfang am Montag den Regelbetrieb wieder aufnehmen, wie eine Nachfrage ergab. Seit Veröffentlichung der Verordnung am 18. Mai arbeitet der Fachdienst intensiv mit den Kita-Trägern im Landkreis, heißt es weiter. Aber noch nicht von allen Trägern würden die Kurzkonzepte zur Umsetzung vorliegen. Die Eltern werden von den jeweiligen Trägern direkt informiert. Nach den Informationen in der Kreisverwaltung sei in den wenigsten Einrichtungen eine Zehn-Stunden-Betreuung möglich. Auch wenn der Fachkräfte-Zwang aufgehoben und der Mehraufwand mit ungelernten Kräften kompensiert werden soll, braucht es noch Zeit, um Personal anzuwerben und einzustellen. Auch aus diesem Grund sei die kommende Woche auch aus Sicht der Landesregierung als „Übergangswoche“ eingestuft worden, in der sich Träger und Eltern auf gemeinsame Lösungen einigen würden.

DRK sucht nach Einzellösungen

Kathrin Konietzke, DRK Kreisverband NWM. Quelle: Archiv

Das DRK betreibt in Nordwestmecklenburg zwölf Kitas unter anderem in Grevesmühlen, Wismar, Warin, Klütz, Boltenhagen, Herrnburg, Wahrsow, Hohenkirchen und Upahl. Kathrin Konietzke verantwortet diesen Bereich beim Kreisverband. Eine Mammutaufgabe in diesen Tagen. „Wir haben keine einheitliche Regelung für die einzelnen Häuser, was die Öffnungszeiten ab Montag betrifft. Denn in jeder Einrichtung gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, vor allem das Personal ist das Problem.“ So gebe es in einigen Kitas Mitarbeiter, die zur Risikogruppe gehören würden und nicht arbeiten dürften. „Andere, wie zum Beispiel Upahl, haben die volle Personalstärke, können aber aufgrund der Auflagen trotzdem nicht die alten Öffnungszeiten anbieten.“ Die kommenden Tage müssten zeigen, wie der Bedarf tatsächlich sei. „Dann müssen wir individuelle Lösungen finden“, sagt Kathrin Konietzke. Die reine Notfallbetreuung, wie sie in den vergangenen Wochen für zehn Stunden angeboten wurde, sei nicht das Problem gewesen, da die Zahl der Kinder überschaubar gewesen sei. „Aber jetzt unter den neuen Bedingungen fast mit der vollen Belegungszahl zu starten, das ist mehr als schwierig.“

Von Michael Prochnow