Kita in Rüting geschlossen: Krippenkind und Erzieherin positiv auf Corona getestet

Ein Krippenkind der Kita „Bussi Bär“ in Rüting ist positiv auf Corona getestet worden. Ebenso seine Eltern. Das bestätigte Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) noch am Abend auf OZ-Anfrage. Das Gesundheitsamt hatte veranlasst, dass auch Erzieherinnen der Einrichtung getestet werden. Hier gibt es einen weiteren Fall. Da die betroffene Erzieherin in allen Gruppen der Kita tätig war, wird diese ab Freitag vorerst geschlossen. Die Eltern sind noch am Abend darüber informiert worden. Weitere Tests werden veranlasst.

Die positiv getestete Familie und die Erzieherin befinden sich in Quarantäne. Das Krippenkind war zur Eingewöhnung in der Kita und hatte Kontakt zu mindestens einem weiteren Kind.

Am Freitag gibt der Landkreis weitere Informationen bekannt.

