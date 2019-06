Grevesmühlen

Musikalisch in die Pause: Das ist ab sofort an der Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen möglich. Ja, wenn sich der stellvertretende Schulleiter Ralf Bendiks etwas in den Kopf gesetzt hat, ist er davon auch nicht mehr abzubringen. Und nun steht er auf dem Schulhof – der Klangbogen, gesponsert von den Norddeutschen Kaffeewerken Upahl und gebaut von Dirk Berlin vom gleichnamigen Metallbaubetrieb in Grevesmühlen. Weitere Klanginstrumente sollen folgen, so will es zumindest Ralf Bendiks und auch Schulleiterin Andrea Kodanek. Die Schüler sind nicht abgeneigt.

Gustav Romeyke findet die neue Attraktion auf dem Schulhof toll, auch wenn der Neunjährige selbst davon nicht mehr allzu viel hat. Nach den Sommerferien geht er zur regionalen Schule. „Aber die Kleinen haben damit bestimmt ganz viel Spaß“, sagt der Klassensprecher der 4a. Die durfte den Klangbogen gestern einweihen. Aber nur kurz fürs Foto. Denn das Instrument muss im Beton nun erst einmal ruhen, bevor es in den Pausen strapaziert wird.

Viele Helfer waren beim Einbau zur Stelle: neben den Mitarbeitern der Kaffeewerke auch Kollegen vom städtischen Bauhof. „Seit mehreren Jahren pflegen wir die Tradition, Vereine oder Kindereinrichtungen zu unterstützen“, beschreibt Kai Wassermann, technischer Geschäftsführer beim Kaffeewerk, das zur Strauss Group gehört. Profitiert haben davon schon der Hundesportverein und das Freibad in Grevesmühlen sowie die Kindertagesstätte Upahl.

Nur mit einem Scheck soll es aber nicht getan sein. Die Mitarbeiter packen selbst an. Im Schulgarten der Grundschule „Fritz Reuter“ strichen sie Zäune, Häuschen, Tische und Sitzbänke. Und was bleibt Ralf Bendiks zu sagen? „Ein riesiges Dankeschön!“

Zur Galerie Die Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen hat eine neue Attraktion auf dem Schulhof: einen Klangbogen. Gesponsert wurde er von den Kaffeewerken Upahl, gebaut hat ihn Metallbauer Dirk Berlin.

Jana Franke