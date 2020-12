Klein Pravtshagen

Das Team vom Restaurant Baumhaus in Klein Pravtshagen versucht alles, um auch in der Corona-Krise weiter zu bestehen. Jetzt haben die Besitzer Grit Schneider und Marc Massa mit ihrem Team aus sieben Angestellten und Auszubildenden, den November-Lockdown genutzt, um das Baumhaus aufzufrischen.

Der komplette Fußboden im Gastraum wurde erneuert. Der Teppichboden wurde durch edel wirkendes Marmorgranulat ersetzt, das in der Mitte des Gastraums mit zwei dunkleren Sonnen verziert ist. „Da haben Handwerker eine Woche dran gearbeitet“, sagt Marc Massa, der mit seinen Mitarbeitern erst das Ausräumen und jetzt das Putzen und neue Einräumen übernimmt.

Das Restaurant Baumhaus in Klein Pravtshagen startet mit neuem Fußboden durch. Ein Granulat aus Marmor wurde verarbeitet. Quelle: Malte Behnk

Lieferservice für Burger, Flammkuchen und Rippenbraten

So wurde das Restaurant vor den Weihnachtstagen noch einmal aufgefrischt und die Mitarbeiter aus Service und Küche konnten Hausmeister Peter Beilfuß unterstützen. „Auf die Weise müssen wir niemanden in Kurzarbeit schicken“, argumentiert Marc Massa. Aus dem gleichen Grund wird er jetzt auch den Außer-Haus-Verkauf wieder aufnehmen. „Anfang November hatten wir das Angebot schnell wieder gekippt und uns fürs Renovieren entschieden“, sagt Grit Schneider.

„Jetzt bieten wir aber auch Lieferservice an“, sagt sie. Damit erhofft sich das Team mehr Erfolg. Ab einem Bestellwert von 30 Euro gibt es sogar eine kleine Besonderheit. „Eine Flasche Erfrischungsgetränk oder eine Rolle Toilettenpapier“, erklärt Grit Schneider mit einem Lachen.

Weihnachtsente vakuumiert

Angeboten werden ab Freitag, 4. Dezember, einige beliebte Speisen der Restaurantkarte sowie hausgemachte Burger und Flammkuchen. „Die Burger haben hausgemachte Pattys mit etwa 180 Gramm Rindfleisch“, sagt Marc Massa. „Es können aber auch Weihnachtsgerichte wie Ente mit Kohl und Knödeln bestellt werden“, sagt er. „Wie liefern das vakuumiert und jeder kann es sich selber warm machen.“

Das Restaurant Baumhaus in Klein Pravtshagen bietet jetzt Bestellungen und Lieferdienst. Quelle: Malte Behnk

Hoffnung auf Weihnachtstage bleibt

Marc Massa hofft, dass er das Baumhaus im Dezember noch für Gäste öffnen darf. So kann er für den 25. und 26. Dezember Buchungen annehmen. „Wir haben ein abgenommenes Corona-Hygienekonzept und machen dann zwei Durchgänge mit Weihnachtsessen“, sagt er. Am 15. Dezember soll endgültig darüber entschieden werden.

Bestellungen per Telefon

Bestellungen nehmen er und sein Team bis dahin montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr sowie freitags bis sonntags von 12 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 038 827 / 264 entgegen. Die Karte für den Lieferdienst ist unter Corona Special auf der Internetseite www.hotel-baumhaus.de zu finden.

Haus aus Baumstämmen steht seit 1993

Grit Schneider und Marc Massa haben das Baumhaus 2018 von Volkmar Nake übernommen. Der hatte es 1993 auf seinem Privatgrundstück bauen lassen. Dafür waren geschälte Kiefernstämme aus Skandinavien gebracht worden, die heute noch das markante Bild des Hauses innen wie außen prägen.

Geschälte Kiefern aus Finnland

Die Bäume wurden in Finnland nach strengen Nachtfrösten gefällt, da die Bäume dann besonders wasserabweisend sind. Nördlich des Polarkreises sind die Kiefern sehr langsam gewachsen und daher besonders widerstandsfähig und hart.

Die gefällten Kiefernstämme wurden noch vor Ort behauen und geschält, bevor das Haus probeweise Stamm um Stamm aufgebaut wurde. Erst als alles passte, wurden die Baumstämme nummeriert und über die Ostsee geschippert, wo sie dann in Klein Pravtshagen aufgebaut wurden.

27 Jahre Restaurantbetrieb

Nach 23 Jahren Restaurant- und Hotelbetrieb im Baumhaus hat sich Volkmar Nake zur Ruhe gesetzt. 2016 entschied er sich zum Verkauf und übergab den Betrieb mit dem besonderen Haus an Marc Massa und Grit Schneider. Die haben vor allem die frische Mecklenburger Küche übernommen, aber auch einige Neuerungen mitgebracht.

So ist Marc Massa auch Weinkenner und bietet gelegentlich Weinproben an. Die Stammkunden in der Region wollen sie jetzt mit ihrem Außer-Haus-Angebot und dem Lieferservice bei Laune halten. „Die Frauen nehmen Bestellungen am Telefon an und wir Männer fahren das Essen aus“, erklärt Marc Massa die Aufgabenverteilung.“

Von Malte Behnk