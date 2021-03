Klein Siemz/Niendorf

Die Heimat neu entdecken, anders entdecken: Das gelingt Helga David wie wenigen anderen Menschen in Nordwestmecklenburg. „Wir leben hier und wissen oft nicht, was hier ist“, sagt die 60-Jährige. Sie engagiert sich als ehrenamtliche Ortschronistin in ihrer Heimatgemeinde Siemz-Niendorf.

Helga David sagt: „Man muss nicht weit fahren. Hier in der Gegend gibt es viele schöne Dinge zu sehen. Wir haben viel, was man sich hier anschauen kann.“ Interessantes sei gleich vor der Haustür. „Es kommt nur darauf an, was man daraus macht“, sagt Helga David.

Liebe zur Heimat und zur Geschichte

Sie tauscht sich des Öfteren mit Heidemarie Frimodig aus. Die langjährige Leiterin des Volkskundemuseums in Schönberg bescheinigt der Ortschronistin eine Liebe zur Heimat, eine Leidenschaft für Geschichte und einen sehr guten Blick für die Besonderheiten von Natur und Landschaft.

Dieser Blick zeigte sich, als Helga David unweit ihres Heimatdorfes Klein Siemz in den Niendorfer Tannen unterwegs war. Ihr fiel an einer Stelle ein regelmäßiges Auf und Ab des Waldbodens auf. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, dachte sie. Sie versuchte herauszubekommen, was sie Besonderes in den Niendorfer Tannen entdeckt hatte. Warum ist dort der Boden wellenförmig? Die Antwort, zu der Helga David schließlich kam: „Hier gibt es auch Wölbacker. Ich habe einen solchen Acker entdeckt.“

Wölbäcker werden auch „Hochäcker“ genannt. Menschen legten sie vor allem im Mittelalter mit Pflügen an, die von Pferden oder Ochsen gezogen wurden und die Ackerkrume im Gegensatz zum später erfundenen Wendepflug nur in eine Richtung wenden konnten. Der Vorteil: In regenreichen Jahren brachte die gewölbte und damit trockenere Fläche einen guten Ertrag, in trockenen Jahren dagegen die tiefer gelegene und damit feuchtere Furche. Das Risiko eines totalen Ernteausfalls war also geringer.

Später setzten sich aber andere Methoden durch, den Boden zu bearbeiten. Deren Vorteil: ein höherer durchschnittlicher Ertrag. Also pflügten die Menschen fast alle Wölbacker unter. Einige Hochäcker sind bis heute in Wäldern erhalten – so wie in den Niendorfer Tannen und einige Kilometer weiter westlich im Schattiner Zuschlag.

Kontakt zu Ämtern für Denkmalschutz

„Erforscht ist der Wölbacker in den Niendorfer Tannen nicht“, erklärt Helga David. Es müsse noch erforscht werden, wie alt er ist. Die Ortschronistin hat sich an Denkmalschutzbehörden in Nordwestmecklenburg und Schwerin gewandt.

Auch die Ur- und Frühgeschichte und die Maurine sind interessant, sagt Helga David. Sie weiß, dass Reste einer Steinbrücke erhalten sind.

Eine Ansichtskarte zeigt, wie die Gaststätte "Marienhöhe" nahe Klein Siemz 1905 aussah. Sie war ein beliebtes Ausflugslokal. Quelle: Jürgen Lenz

Interessant findet sie auch die Geschichte der Marienhöhe unweit von Klein Siemz. Helga David berichtet: „Dort war auch mal ein Kinderheim.“ Die Ortschronistin erinnert sich daran. Sie war als kleines Mädchen im Heim zu Besuch.

Ausflugslokal wurde Kinderheim

Bekannt ist, dass Heinrich Kähler Anfang des 20. Jahrhunderts auf der Marienhöhe eine Gaststätte baute. Sie war ein beliebtes Ausflugsziel. Von 1954 bis 1957 diente das Haus als Kreiskinderheim, danach als Internat der Oberschule in Schönberg. Später zogen Soldaten der Nationalen Volksarmee ein. Hinter dem Haus errichteten Arbeiter eine Kaserne. Sie wurde einige Jahre nach der Wende abgerissen. Die frühere Gaststätte „Marienhöhe“ ist heute ein Wohnhaus.

Wie begann Helga Davids Interesse für die Geschichte der Heimat? Sie wollte ihre Herkunft herausfinden, erforschte die Familiengeschichte. Die Vorfahren lebten im nordwestmecklenburgischen Benzin (Gemeinde Wedendorfersee). Ihr Vater zog nach Klein Siemz, wo Helga David dann aufwuchs.

