Seit 1780 galt der Major von Schrader als Besitzer von Klein Walmstorf. Von ihm erwarb im Jahre 1801 Carl August Heuckendorff (geb. am 4.11.1752 in Kambs, gest. am 26.10.1814 in Klein Walmstorf) das Gut Klein Walmstorf. Es blieb dann fast 100 Jahre über drei Generationen im Besitz dieser Familie. Nach dem Tode seines Vaters ging das Gut an den Sohn Carl Christian Heuckendorff (geb. am 8.1.1791, Sterbedatum unbekannt) über. Er wurde in der Volkszählungsliste 1819 neben 94 Personen namentlich erwähnt. Nach der Erbauseinandersetzung nach dem Tode des Vaters im Jahr 1814 galt er als Begründer der Klein Walmstorfer Linie der Familie Heuckendorff, obwohl bereits der Vater das Gut besaß. An den 1814 verstorbenen Carl August Heuckendorf erinnert in der Kirche zu Hohenkirchen ein Trauerschild in zwei Exemplaren über dem Klein-Walmstorfer Chor.

Nach dem Tode des Vaters und der Erbauseinandersetzung innerhalb der Familie hatte Friedrich Wilhelm Heuckendorff (geb. am 7. 8. 1793; Sterbedatum unbekannt) die Güter Groß Walmstorf und Niendorf übernommen. Er gilt deshalb innerhalb der Familie Heuckendorff als Begründer der Groß Walmstorfer Linie. Über ihn heißt es, dass er das Gut Groß Walmstorf „mit anerkannter Tüchtigkeit und bestem Erfolge bewirtschaftete, bis er im Jahre 1850 die Pachtung an seinen Schwiegersohn Friedrich Werner Keding abtrat. Diesem folgte 1886 sein jüngster Sohn Carl Robert Keding und dann 1926 dessen Sohn Karl Keding, an dem die Pachtung 150 Jahre lang in der Familie war.“ Die letzte Aussage gilt allerdings nur für das Gut Groß Walmstorf.