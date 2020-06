Grevesmühlen

Noch im Februar hielt Luna Bieber aus Grevesmühlen ihren rosafarbenen Ranzen in die Kamera und erzählte der OZ-Redakteurin stolz, wie sie sich ihre Einschulung vorstellt. Groß sollte die Feier auf jeden Fall sein. Mit allen Verwandten, vielen Freunden und Bekannten. „Corona hat alles vermasselt“, sagt ihre achtjährige Schwester Laura.

In der Tat ist es so. Die Anzahl der Gäste hat sich bei Familie Bieber deutlich reduziert. Neun kommen nun zusammen plus die vierköpfige Familie mit Luna, Laura, Mama Kathleen und Papa Maik Bieber. Zu wenig, um den ursprünglich gemieteten großen Raum weiterhin zu nehmen. Nun wird abends bei Oma im Garten gegrillt. Die Mama von Luna macht sich auch Sorgen, wie gut vorbereitet ihre kleine Tochter wirklich für die Schule ist. Denn Vorschule hatte die Sechsjährige so gut wie gar nicht in Corona-Zeiten.

Feierstunde: klein, aber fein

Nicht nur für Eltern und die Abc-Schützen wird der Tag der Einschulung eine Herausforderung. Auch für die Leiter der Grundschulen und die Lehrer. Jede Schule musste beim Bildungsministerium ein entsprechendes Konzept vorlegen, das beschreibt, wie die Feierstunde abläuft. Klein, aber fein, lautet die Devise. Um die Erstklässler überhaupt würdig willkommen zu heißen, wird es pro Klasse eine Feierstunde geben.

Ralf Bendiks, stellvertretender Leiter der Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen Quelle: Jana Franke

In die Grundschule „ Fritz Reuter“ in Grevesmühlen werden 75 Mädchen und Jungen eingeschult. Gebildet werden drei Klassen, somit kommt die Einrichtung am 1. August auf drei Festveranstaltungen. Ohne Corona hätte es zwei gegeben.

„Dabei sein können neben dem Kind, das eingeschult wird, nur die Eltern. Geschwisterkinder und Großeltern leider nicht“, erläutert der stellvertretende Schulleiter Ralf Bendiks und ergänzt: „Es wird eine festliche Rede und ein Kulturprogramm geben, aber alles verkürzt und in anderer Form.“

Anders wird auch die Einführung in die Schule nach der Feierstunde ablaufen. Hätten die Kinder sonst einen Probeunterricht, wird auch dieser an jenem Samstag nicht stattfinden. „Aber die Kinder werden sich die Klassenräume anschauen“, so Ralf Bendiks. Und ihre Schultüten erhalten sie natürlich auch.

„Sollte es bis dahin weitere Lockerungen geben, werden wir auch die Einschulung danach anpassen“, so Ralf Bendiks. Schließlich sei es ein bedeutungsvoller Tag für die Abc-Schützen und deren Eltern.

Lehrer gestalten Programm

Klassenweise wird auch in der Grundschule Boltenhagen eingeschult. „Die Feierstunden werden wir auf dem Schulhof veranstalten. Sollte es regnen, weichen wir in den Festsaal aus“, erläutert Schulleiterin Dörte Zimmermannn. Auch sie spricht von einem kleinen Rahmen der Gäste, allerdings können neben den Eltern auch Geschwisterkinder dabei sein – Stand heute. Die Eltern, zeigt sich die Schulleiterin erleichtert, hätten vollstes Verständnis für die Maßnahmen. „Sie freuen sich, dass wir überhaupt etwas machen“, so Dörte Zimmermann.

Ein Kulturprogramm wird es hier auch geben – allerdings in diesem Jahr nicht von Schülern, sondern von Lehrern gestaltet. An dem Programm der Grundschule „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen wird noch gefeilt. „Es wird ein Miniprogramm geben“, versichert Schulleiterin Martina Olbrisch. Allerdings werde niemand singen. Lieder werden vom Band abgespielt. Der eine oder andere Schüler spielt ein Instrument oder trägt ein Gedicht vor.

Martina Olbrisch, Leiterin der Grundschule "Am Ploggensee" in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Willkommen geheißen werden die neuen Schüler – etwa 70 werden in die Ploggenseeschule eingeschult – in der Mehrzweckhalle in drei Veranstaltungen. Es wird eine A-, B-, C- und eine Diagnoseförderklasse geben. Die Schüler der Diagnoseförderklasse werden nach Aussage von Martina Olbrisch mit der Klasse eingeschult, die die wenigsten Schüler hat.

Hoffen auf geregelten Schulalltag

Alle drei Schulleiter hoffen auf einen geregelten Schulalltag ab dem 3. August. „Vor allem Struktur und Stabilität benötigen alle Schüler nun“, betont Ralf Bendiks von der Reuterschule. Dort ist es auch Tradition, dass Fotografin Silke Winkler im Anschluss der Einschulungsveranstaltung Fotos macht. Auch sie muss in diesem Jahr kreativer denn je werden. „Klassenfotos sind aus hygienischen Gründen nicht möglich“, betont Ralf Bendiks. Einzelaufnahmen werden gefertigt – und zwar so geschickt, dass sie später, wenn es gewünscht ist, zu einem Klassenfoto zusammengesetzt werden.

Laura Bieber ist traurig, dass sie bei der Einschulungsfeier ihrer kleinen Schwester nicht dabei sein kann. „Es ist irgendwie alles doof“, sagt die Zweitklässlerin. Sie vermisst ihre Lehrer und die Mitschüler und eigentlich wollte die Familie nach der Einschulung auch ins Haus ziehen, das im neuen Wohngebiet in Neu Degtow entsteht. Die Bemusterung von Dachziegel, Fenster und Laminat sollte aber im durch Corona bekanntgewordenen Heinsberg stattfinden. „Wir durften nicht anreisen und so zieht sich nun alles in die Länge“, bedauert Kathleen Bieber, die hofft, zu Weihnachten eingezogen zu sein.

Von Jana Franke