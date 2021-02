In 60 Sekunden möchte Chiara Haas (11) aus Österreich die Schauspielerin Emilia Schüle (28) in der TV-Show „Klein gegen Groß“ am Samstagabend (ARD, 20.15 Uhr) besiegen. Ihre Familie, die in Mecklenburg lebt, fiebert mit dem Mädchen mit. Die OZ hat mit den Angehörigen gesprochen.