Klein und oft verlassen: Das sind die Ostsee-Inseln in Mecklenburg

Wismar

Kennen Sie die Insel Ahrendsberg? Das ist eine gut acht Hektar große und unbewohnte Insel im Breitling zwischen Wismar und Poel. In der Wismarbucht gibt es einige Inseln, die vermutlich nur Segler und diejenigen kennen, die von Berufs wegen auf dem Wasser unterwegs sind.

Aber gerade die kleinen Inseln sind oftmals Naturschutzgebiet und dürfen nicht betreten werden. Und auch Wassersportler und die Berufsschifffahrt sollten Abstand zum Ufer halten und die Tiere nicht stören.

Lieps

„Betreten verboten“ heißt es auf Lieps, der Sandbank vor Boltenhagen. Mit Glück kann man aus der Entfernung Seehunde beobachten, mit Pech und bei hohem Wasserstand ist von der kleinen langgezogenen Insel nicht viel zu sehen. Bei Niedrigwasser ist sie fast einen Kilometer lang, dazu kommt eine breite Flachwasserzone drum herum.

Übrigens: Auch im nördlichen Drittel des Schweriner Außensees gibt es eine Insel namens Lieps. Der Name stammt vom slawischen „Lipa“ für Linde. Wieso die Sandbank im Ostseewasser nun genauso heißt, ist unklar. Linden sucht man dort vergeblich.

Insel Poel

Poel ist die siebtgrößte Insel Deutschlands. Bei den Ostsee-Inseln (und das sind ja die schönsten) ist Poel sogar die viertgrößte! Je nach Wasserstand ist sie bis zu 37 Quadratkilometer groß. Und sie ist vergleichsweise jung. Bis zur letzten Eiszeit gehörte die Insel zum Festland. Durch den Anstieg des Meeresspiegels nach der Eiszeit füllte sich das Ostseebecken, nur die höchsten Erhebungen blieben über Wasser.

Und Poel wurde zur Insel. Das ist 7000, 8000 Jahre her. Es gibt sogar ganz böse Zungen, die Poel dank des Damms zum Festland zur Halbinsel machen wollen! 1760 wurde der Damm aufgeschüttet, damals teilten ihn zwei Brücken, die die Inselbewohner des Nachts hochziehen konnten.

Vorher war die Insel nur mit der Fähre erreichbar, daher der Name Fährdorf. Die Meerenge zwischen Insel und Festland trägt den trügerischen Namen Breitling. Einer Sage nach führt ein unterirdischer Gang von der Insel Poel bis zur Insel Walfisch und von dort aus weiter bis nach Wismar.

Walfisch

Wer auch immer in der Insel mitten in der Wismarbucht einen Walfisch erkannt haben will, spätestens seit 1629 ist der Name für die historisch bedeutsame Insel direkt vor der Wismarer Hafeneinfahrt überliefert. Wallensteins Truppen sollen der Insel ihren Namen gegeben haben. 1271 erstmals urkundlich erwähnt hieß sie vorher Aderholm oder nur kurz Holm, sogar Swinholm ist als Name bezeugt.

Rein verwaltungstechnisch gehört die 8,65 Hektar große Insel zum Wismarer Stadtteil Wendorf. „Betreten verboten!“, heißt es ganzjährig – die Insel ist ein bedeutendes Vogelschutzgebiet. Fressfeinde wie der Fuchs kommen nur auf die Insel, wenn über Winter die Ostsee in dem Bereich zufriert. So können zahlreiche Vogelarten auf der Insel ungestört brüten.

Vor den Vögeln waren Soldaten dort! Wallensteins Truppen besetzten die strategisch günstig liegende Insel im Dreißigjährigen Krieg und bauten eine Bastion. Mit Glück ist im Wasser und aus der Vogelperspektive immer noch die rechteckige und sternförmige Form der Festungsanlage erkennbar.

Bis 1696 wurde die Festung immer weiter zur Sicherung des Wismarer Hafens und damit der damals schwedischen Stadt ausgebaut, es entstand ein quadratischer Unterbau und ein runder Turm mit Platz für 24 Geschütze. Gut zwei Jahrzehnte später wurde Wismar wieder belagert, der Große Nordische Krieg folgte dem Dreizigjährigen. Die Festungsanlagen wurden von den Dänen und den Brandenburgern geschleift, der Turm 1718 gesprengt.

Zwischen Poel und dem Festland

Im Breitling, dem schmalen Meeresarm zwischen Poel und dem Festland, gibt es einige Inseln, die nicht immer und noch seltener mit Namen in Karten eingezeichnet sind. Wassersportler sollten die Inseln kennen, sie sind Teil des FFH-Gebiets Wismarbucht sowie des Europäischen Vogelschutzgebiets Wismarbucht und Salzhaff. Das heißt, sie dürfen in der Regel nicht betreten werden. „FFH“ steht für Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, eine Naturschutzrichtlinie.

Die Insel Baumwerder misst an ihrer längsten und breitesten Stelle lediglich 325 beziehungsweise 135 Meter; sie ist zwei Hektar groß und unbewohnt. Auffallend aus der Vogelperspektive ist die Dreiecksform der Insel mit einer größeren Einbuchtung an der Nordseite. Bis zum Festland sind es 50 Meter Luftlinie Richtung Groß Strömkendorf. Bitte das mecklenburgische Baumwerder nicht mit der gleichnamigen Insel in Berlin verwechseln. Im Tegeler See gelegen ist sie Naturschutzgebiet und versorgt 100 000 Berliner mit Trinkwasser.

Der Name Grot Deil trügt, die kleine unbewohnte Insel ist nur 0,17 Hektar groß und ähnelt einem auf der Seite liegendem U. Die flache Boddeninsel auf der Luftlinie zwischen Malchow ( Poel) und Damekow (Festland) ist ein Brutvogelhabitat. In Sichtweite liegt Kastenwerder, 445 Quadratmeter groß, flach und oval.

Und auch der Name Weidenschwanz, ein 0,04 Hektar kleines Inselchen in dieser Werder-Gruppe, verwundert. Aber die Insel wurde bis in die 1970er-Jahre als Weide genutzt, seitdem ist sie ein Brutvogelhabitat.

Langenwerder

An der Nordspitze Poels liegt die Insel Langenwerder, unbewohnt und als FFH- und Vogelschutzgebiet nicht zu betreten. Die Vogelwärterstation an der Nordwestküste der Insel wurde 1935/36 erbaut, bereits seit 1924 ist die Insel Naturschutzgebiet. Die Insel ist 800 Meter lang und 500 Meter breit. Mit dem Vogelschutzwart kann die Insel zu besonderen Terminen besucht werden, die Termine werden über die Webseite des Vereins Langenwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel e. V. kommuniziert.

Kieler Ort

Wie die Insel Kieler Ort zwischen dem Nordzipfel Poels und dem südlichen Ende der Halbinsel Wustrow zu ihrem Namen kam, muss offen bleiben. Die Insel ist vergleichsweise jung, ein Sturm hat vor gut 40 Jahren den „Sandhaken“ von der Halbinsel Wustrow abgetrennt. Das Gebiet hieß schon vor dem Sturm und damit vor der Inselwerdung Kieler Ort.

Die Insel ist ungefähr 3,5 Kilometer lang und je nach Wasserstand bis zu 400 Meter breit. Sie liegt innerhalb des Naturschutzgebiets Wustrow, darf also nicht betreten werden.

Pagenwerder

Auch die Mündung der Warnow in Rostock heißt Breitling, dort ist die Insel Pagenwerder zu finden. Der Werder ist übrigens eine topografische Bezeichnung für Inseln, die zwischen Flüssen oder in stehenden Gewässern liegen. Pagenwerder könnte man mit Pferdeinsel übersetzen, die Insel wurde vermutlich als Pferdeweide genutzt.

Pagenwerder hat eine Fläche von 1,8 Hektar und ist zweigeteilt, der südliche Teil ist größtenteils durch Aufspülung künstlich entstanden. Beide Teile, die Ursprungsinsel und die Aufspülung, sind über einen Damm miteinander verbunden.

Seit 20 Jahren ist die Inselgruppe Naturschutzgebiet, gerade mit der künstlich geschaffenen Sandinsel soll langfristig ein Brut- und Rastplatz für Seevögel gesichert werden – Betreten verboten! Die nahe Insel Gänsewerder verschwand durch Wellenschlag und Hochwasser in den 1990er-Jahren.

Von Nicole Hollatz