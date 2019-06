Dassow

Wie fühlt sich eine Geweihstange eigentlich an? Was muss man alles lernen, um Jäger zu werden? Und was macht ein Jäger überhaupt? Auf diese und viele andere Fragen antwortete am Montag Sascha Austermühle im Dassower Jägerhof. Der Schulungsleiter, der normalerweise Jagdschüler ausbildet, hatte Besuch von Kindern aus Dassow. Und die wollten alles ganz genau wissen. Im Jägerhof, der im Wald zwischen Dassow und Mallentin liegt, werden allerdings nicht nur Jäger ausgebildet. Zum Unternehmen der Familie Dutschke gehören auch die Bereiche Landwirtschaft und Naturschutz. So pflegen sie Naturschutzgebiete und beschäftigen sich mit der Zucht von seltenen Rassen. Auch das erfuhren die Jungen und Mädchen bei ihrem Ausflug in den Jägerhof.

Michael Prochnow