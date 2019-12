Kleine Meisterwerke in Grevesmühlen ausgezeichnet

Grevesmühlen

Einige Pokale hat Halvar (vorne 2. v. l.) bereits bekommen. Als Fußballer feierte der Fünfjährige schon den einen oder anderen Erfolg. Eine weitere Auszeichnung kommt nun hinzu: Beim Mal- und Zeichenwettbewerb des Rassegeflügelzuchtvereins Grevesmühlen von 1920 e. V. räumte Halvar den dritten Platz ab.

Beteiligt hatten sich an dem Wettbewerb 25 Kinder der großen Kindergartengruppe in der Kita „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen. Unter der Überschrift „Mein liebstes Haustier“ ließen die Mädchen und Jungen ihrer Kreativität freien Lauf. Hasen, Schweine, Katzen, Pferde – allerhand Meisterwerke entstanden dabei, die bei der Kreihnsdörper Rassegeflügelausstellung am ersten Adventswochenende in der Mehrzweckhalle ausgestellt wurden. Die Besucher stimmten über die Zeichnungen der Kinder ab.

Peter Krull vom Rassegeflügelzuchtverein gab nun die Sieger bekannt. Die meisten der insgesamt 492 Stimmen erhielten die sechsjährige Precious (34 Stimmen, 3. v. l.), die sechsjährige Romy (32 Stimmen, 4. v. l.) und Halvar (31 Stimmen).

Seit mehr als 20 Jahren ruft der Rassegeflügelzuchtverein Grevesmühlen Kindergärten zu diesem Wettbewerb auf. Zuvor waren Grundschulen gefragt. Im kommenden Jahr feiert der Verein ein großes Jubiläum. Dann besteht er seit 100 Jahren. Im Jubiläumsjahr sind die Kinder der Kita „Spielgarten Klemkow“ zum Malen aufgefordert.

Von Jana Franke