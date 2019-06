Dassow

Motivation und Begeisterung fürs Lesen stärken: Dieses Ziel verfolgt der traditionelle Vorlesewettbewerb der Grundschule in Dassow. Jetzt beeindruckten Mädchen und Jungen aus den Klassen eins bis vier erneut mit ihren Leistungen. Jedes Kind bekam eine Urkunde und viel Beifall vom großen Publikum.

Eltern und ältere Schüler übernahmen die schwierige Aufgabe, die Plätze eins bis drei zu vergeben. In Klasse eins ermittelte die Jury schließlich die Erstplatzierten Isabelle Mraz, Charlotte Thiede und Alina Yanovich. In Klasse zwei siegte Greta Tale Berlin vor Josephine Kilian und Karl Ferdinand Brauer, in Klasse drei Anton Kruse vor Maya Völz und Hannes Schmidt und in Klasse vier Luis Neubauer vor Sina Kolke und Lena Fuchs.

Erwachsene verschönern den Schulhof der Grundschule in Dassow. Quelle: privat

Während beim Vorlesewettbewerb Kinder mit ihren Leistungen beeindruckten, engagierten sich Erwachsene an einem anderen Tag beim Bemalen des Schulhofes der Grundschule in Dassow. Die Lehrer trafen sich zur Verschönerung. Der Hintergrund: Da bauliche Veränderungen zurzeit nicht möglich sind, sollen Pflasterbemalungen den Schülern mehr Spielmöglichkeiten geben. Der Schulförderverein sponserte 600 Euro für die Straßenmarkierungsfarben. „Tatkräftig unterstützt wurde die Aktion von den Eltern Frau Meik und Frau Maaß“, erläutert die Grundschule. Den Müttern gelte ein besonderes Dankeschön, ebenso wie Hausmeister Siegfried Schöne und dem Dassower Malerbetrieb von Mirko Friedrich.

Jürgen Lenz