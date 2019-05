Grevesmühlen

Der Besuch lohnt sich im doppelten Sinn. Im Grevesmühlener Kirchturm sind auf der Plattform die schönsten Baby-Aufnahmen von Fotografin Nancy Koth zu sehen. Und oben aus dem Kirchturm gibt’s zusätzlich die wunderbare Aussicht über Grevesmühlen. Die Rütinger Fotografin stellt inzwischen regelmäßig ihre Aufnahmen dort aus, am Wochenende hat sie nun die neuesten Bilder aufgehängt. In diesem Jahr heißt die Ausstellung „Kleine Zuckerschnuten“. Einlass in den Kirchturm, wo die Ausstellung zu finden ist, bekommen die Besucher über das städtische Museum nebenan im Vereinshaus, dort gibt es den Schlüssel für den Turm. Von Mai bis September kann die Ausstellung besichtigt werden. Allein der Aufgang lohnt sich durch die Gänge in der Nikolai-Kirche mit dem Blick auf die Gewölbe und direkt an den Glocken vorbei. Den Schlüssel gibt’s im Museum, das ist täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr, sonnabends von 10 bis 14 Uhr.

Michael Prochnow