Boltenhagen

Herausforderung angenommen, die Vorjahressieger beim Boltenhagener Sandburgen-Wettbewerb waren auch dieses Mal wieder am Start. „Stiddelmädt“ heißt das Team aus Wismar, das sich aus Frank Middelstädt, seinem Sohn Emil und Andre Pielka zusammensetzt. Die drei Männer wussten genau, was sie zu tun hatten in den knapp dreieinhalb Stunden, die jede Mannschaft zur Verfügung hat. „Wir haben vorher nicht geübt“, so Frank Middelstädt. Der entsprechende Kaltstart passte am Sonnabend übrigens im doppelten Sinne. Und das Thermometer zeigte knappe zehn Grad. „Aber die Sonne scheint, wenn richtiges Dreckswetter gewesen wäre, dann wären wir auch nicht angetreten.“

Erdkugel sollte eigentlich werden

Zur Galerie Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, in dreieinhalb Stunden haben die Teams die Skulpturen an der Seebrücke gebaut.

Und hätten damit den erneuten Sieg verpasst. Denn das Team aus der Hansestadt holte sich erneut den ersten Platz – mit einer Improvisation. „Eigentlich sollte es eine richtige Kugel werden, aber das Gerüst hat das Gewicht nicht gehalten und ist eingestürzt, so wurde es am Ende eine Halbkugel.“ Und war für eine! Unter dem Motto „friday for future“, das sich Sohn Emil ausgedacht hatte, entstand nicht nur eine farblich („Keine Sorge, das ist ökologisch abbaubare Kreide.“) beeindruckend gestaltete Halbkugel, sondern auch eine weitere Skulptur mit Aufrufen zum Klimaschutz.

20 Teams waren am Start an der Seebrücke

Petrus hatte glücklicherweise ein Einsehen mit der Kurverwaltung, die das Event traditionell organisiert. „Ich habe die ganzen Tage immer auf die Wetter-App geschaut“, so Kathleen Herr von der Kurverwaltung. „Und meine Hoffnungen sind erfüllt worden.“ Und so buddelten sich am Sonnabend eine ganze Reihe von Mannschaften durch den Sand an der Boltenhagener Seebrücke. 20 um genau zu sein. Nachdem sich bis 11 Uhr nur ein halbes Dutzend Mannschaften gemeldet hatten, kamen anschließend noch weitere Teams, die das Wetter abgewartet hatten.

Saisonauftakt in Boltenhagen mit dem Sandburgen-Wettbewerb an der Seebrücke. Für das Krokodil der "Sandkrähen" aus Redewisch gab es den dritten Platz. Quelle: Michael Prochnow

Das Team „Stiddelmädt“ ist übrigens zum dritten Mal dabei. „Wir wurden von einem anderen Team herausgefordert“, erklärt Frank Middelstädt den Grund für den Einsatz. Zum zweiten Mal am Start war Erik Klocke aus Redewisch mit der ganzen Familie. Für das Riesen-Krokodil gab es am Ende einen beachtlichen dritten Platz und Riesenjubel. „Letztes Jahr waren wir noch genau neben dem Siegerteam und haben uns ein bisschen was abgeschaut. Hat ganz gut geklappt“, so Erik Klocke. „Ein bisschen wärmer hätte es ruhig sein können, aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht.“

Michael Prochnow