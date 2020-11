Klütz

In diesem Jahr mit den vielen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Kunsthandwerker ihre Waren nicht anbieten. Die meisten Kunsthandwerkermärkte im Sommer sind ausgefallen und die Weihnachtsmärkte werden wohl alle abgesagt. Mehr als 60 Kunsthandwerker bieten aber ihre Produkte in der Alten Molkerei in Klütz an.

Ballons als symbolische Einkaufskörbe

„Wir sind ein Kunsthandwerkermarkt mit Dach und Heizung“, sagt Catrin Freuschle, die die Produzentengalerie betreibt. Direkt nebenan führt Martina Peters die Galerie Das Spinnrad. Die Alte Molkerei ist so eine Art Kaufhaus für Kunsthandwerk und Einzelstücke. Dort gelten die Corona-Regeln für Geschäfte.

Ein Kunde pro zehn Quadratmeter ist zulässig. „Es gilt die Maskenpflicht und ich habe am Eingang Desinfektionsmittel und abgezählte Luftballons als symbolische Einkaufskörbe. Wenn die ausgegeben sind, müssen weitere Kunden warten“, sagt Freuschle.

Alternative zu Weihnachtsmärkten

In der Adventszeit setzt sie Themenakzente, mit denen auf das Angebot, das sich gut für Weihnachtsgeschenke eignet, aufmerksam gemacht werden soll. „Schon im Sommer gab es so gut wie keine Kunsthandwerkermärkte und jetzt brechen auch die Weihnachtsmärkte weg“, begründet Catrin Freuschle, warum sie zusätzlich für die Alte Molkerei werben möchte.

Goldschmiedin Janine Turan aus Schattin wäre eigentlich demnächst auf den Lübecker Weihnachtsmarkt gegangen, um ihren Schmuck anzubieten. Seit 20 Jahren hat sie einen Stand in der St. Petri Kirche. „Ich habe mein Atelier in Lübeck, mache aber sonst auch noch fünf Märkte im Jahr. Die sind alle ausgefallen.“ Ihre Ketten, Ringe und Ohrringe füllen in der Produzentengalerie eine von sechs Vitrinen.

Goldschmiedin Janine Turan bietet Schmuck mit unterschiedlich farbigen Steinen an. Quelle: Malte Behnk

Gewebte Decken und Teppiche

In Palingen entstehen bei Katrin Stelz an einem traditionellen Webstuhl gemütliche Wolldecken und auch Teppiche. Sie ist normalerweise das ganze Jahr über auf Messen und Kunsthandwerkermärkten unterwegs.

Auch im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe oder bei der Grassimesse in Leipzig hat sie ihre gemütlichen Designs aus gewebter Wolle verkauft. „Hier in Klütz können meine Decken, Teppiche oder Sitzkissen schon seit einigen Jahren gekauft werden. Ich webe Designs, die unterschiedlich arrangiert werden können“, sagt die Weberin und Textildesignerin.

Katja Stelz webt mit einem mechanischen Webstuhl Wolldecken und Teppiche Quelle: Malte Behnk

Hochwertige Messer aus der Manufaktur

Ebenso hat sich die Messermanufaktur Facto in der Alten Molkerei, die auch als Kaufhaus für Kunsthandwerk bezeichnet werden könnte, etabliert. Michael Schimmel und sein Sohn Janos Freuschle haben eine Serie von hochwertigen Küchenmessern sowie Taschenmesser mit selbst entwickelter Verschlusstechnik entworfen.

„Neu sind jetzt Recyclingmesser“, sagt Schmied Michael Schimmel. „Die Griffe stellen wir aus geschreddertem Kunststoff her, der in eine Form gepresst wird.“ So entstehen bunte Maserungen. Bis zur Verpackung aus recycelter Pappe, benutzten Korken, gewachstem Tuch und Kautschukgummis ist alles nachhaltig.

Michael Schimmel und sein Sohn Janos Freuschle haben in ihrer Messermanufaktur Facto hochwertige Recyclingmesser neu entwickelt Quelle: Malte Behnk

Kleine Schätze aus der Ostsee

Kerstin Piehl wohnt in Boltenhagen und findet auch die Materialien für ihre filigranen Kunstwerke dort. Am Strand sucht sie nach glatt geschliffenem Glas, das sie auf Holz, Pappe oder Leinwand klebt und mit feinen Linien in Tiere, Weidezäune oder Pusteblumen verwandelt. „Ich hatte dieses Jahr gar keinen markt und biete meine Werke nur hier in Klütz an“, sagt sie. Vor allem durch das Einreiseverbot im Frühjahr hat sie nach eigenem Eindruck mehr Fundstücke am Strand entdeckt.

Kerstin Piehl druckt jetzt auch Sprüche zu ihren filigranen Kunstwerken aus Strandglas. Quelle: Malte Behnk

Malerei mit Acryl und Kreide

Malerin Karla Jacobi-Doil stellt in der Galerie "Das Spinnrad" ihre Gemälde aus und bietet sie zum Verkauf an. Quelle: Malte Behnk

Gemälde mit unterschiedlichen Motiven zeigt Malerine Karla Jacobi-Doil in der Galerie „Das Spinnrad“ von Martina Peters. „Ich habe kleine und mittelgroße Formate hier. Neu aus diesem Jahr sind dabei Akte mit Acryl und Kreide“, sagt die Künstlerin, die aus Hannover stammt aber inzwischen in Kussow lebt und arbeitet.

An den Adventswochenenden werden zu den Themen Licht, Sterne, Engel und Rituale verschiedene Gedanken, Zitate und Gedichte als Schriftstücke zu sehen sein. Die beiden Galerien in der Alten Molkerei sind an den Adventswochenenden freitags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Informationen dazu und zu eigentlich noch geplanten Aktionen wie Messer schleifen mit Michael Schimmel sind auf der Homepage www.produzentengalerie-catrin-freuschle.de zu finden.

