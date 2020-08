Klütz

Das alte Fachwerkhaus in der Kurve der Rudolf-Breitscheid-Straße in Klütz kennt vermutlich jeder, der mehr als einmal von Ost nach West durch die kleine Stadt gefahren ist. Vom Markt kommend geht oder fährt man direkt drauf zu. Das Richtfest wurde am 7. Juni 1617 gefeiert, damit dürfte es eines der ältesten Gebäude in Klütz sein, etwas mehr als hundert Jahre älter als Schloss Bothmer, das 1726 bis 1732 erbaut wurde.

Vom Klützer Markt fährt oder geht man direkt auf das 1617 erbaute Fachwerkhaus zu. Quelle: Malte Behnk

Erst am kleinen Backhaus geübt

Bauunternehmer Matthias Smylla aus Dorf Reppenhagen hat das markante Haus schon 2010 gekauft. Seit Jahresanfang läuft die umfangreiche Sanierung des Fachwerkgebäudes. Vorher hatte Smylla schon ein altes Backhaus auf dem Grundstück instand gesetzt, das zu verfallen drohte. „Da dran haben wir erst mal geübt“, scherzt der Besitzer. Aber tatsächlich musste er sich erst einmal damit beschäftigen, welche alten Bauteile noch nutzbar waren und wo er Ersatz für Holzbalken, Türen und Beschläge herbekommen konnte.

Alte Zeitung weist auf Sanierung hin

Die Übung kommt ihm jetzt bei der Sanierung des Haupthauses zugute. Es wurde zwar einmal zu DDR-Zeiten saniert, dabei wurden aber auch einige Fehler gemacht, wie Smylla inzwischen feststellen konnte. „Um 1963 herum muss einiges am Haus gemacht worden sein“, sagt er. „Der Raum zwischen den Kastenfenstern und dem Fachwerk war mit Ostsee-Zeitungen aus dem Jahr ausgestopft.“

Mehrere Ostsee-Zeitungen von 1963 steckten zwischen Fenstern und Mauer. Zu der Zeit gab es offenbar eine kleine Sanierung. Quelle: Malte Behnk

Unter anderem war das Mauerwerk mit damals neuwertigen Ziegelsteinen ausgebessert worden. „Die haben wir jetzt alle entfernt und verwenden ausschließlich die historischen Steine. Einige habe ich von anderen alten Häusern als Ersatz dazugekauft“, sagt Smylla. Wie die Denkmalschutzbehörde wollte auch er möglichst viel der alten Bausubstanz erhalten. Einiges war aber zu sehr beschädigt.

Maurer David Blank schneidet einige der alten Ziegelsteine zurecht. 90 Prozent der Steine werden wieder verwendet. Quelle: Malte Behnk

Einige Balken mussten erneuert werden

„Vor allem an der Wetterseite waren die Balken des Fachwerks sehr verfault“, sagt er. Das könne auch mit dem Abriss eines früheren Anbaus zusammenhängen, in dem mal eine Schusterwerkstatt untergebracht war. „Das Seitenhaus drohte zur Wendezeit einzustürzen, da wurde es abgerissen“, sagt Matthias Smylla. Danach sei die Wand seines Hauses mit Dachpappe notdürftig abgedeckt worden. Wo die Schusterwerkstatt stand, mussten komplett neue Eichenbalken ins Fachwerk eingebaut werden.

Bauarbeiten am 4. Mai: Einige Balken an der Wetterseite sind schon erneuert. Der Maurer füllte zwei Fächer pro Tag mit Mauerwerk. Quelle: Malte Behnk

Haus war 22 Zentimeter abgesackt

Auch Balken im Dachbereich haben stark darunter gelitten, dass über längere Zeiträume nichts an dem alten Haus gemacht wurde. „Die Dachrinnen waren defekt und dadurch ist Wasser die Vorderwand heruntergelaufen und einige der Balken sind auch dort verfault.“ Das hatte mit dazu beigetragen, dass das ganze Haus zur Straße hin etwa 22 Zentimeter abgesackt war. „Deswegen durfte ich dann auch Anfang dieses Jahres die Gründung erneuern, damit es nicht weiter absackt“, sagt Smylla.

Ein weiteres Absacken zur Straße wurde verhindert. Die grundsätzliche Schiefigkeit hat Matthias Smylla aber beibehalten. Quelle: Malte Behnk

Erhaltungsmaßnahmen in ersten Jahren

Er hatte nach seinem Kauf zunächst erst gezögert, die Bauarbeiten zu beginnen. „Ich musste mich erst einmal damit beschäftigen, welche Auflagen es vom Denkmalschutz gab“, sagt er. Daher habe er sich in den ersten Jahren auf Erhaltungsmaßnahmen beschränkt. Nach weiteren Gesprächen mit der Denkmalschutzbehörde ging es dann in diesem Jahr los.

Alte Steine mit Muschelkalk gemauert

„Wir mauern alle Steine mit Muschelkalk, Zement ist nicht erlaubt. Damit haben wir auch außen verfugt. Innen wird alles mit Lehm verfugt und verputzt. Das ist nicht ganz so kostspielig“, sagt Smylla. Ein Sack Muschelkalk, von dem er viel benötigt, kostet immerhin um die 18 Euro. Die darin enthaltenen Muschelstücke sind in einigen Fugen sogar gut zu sehen.

Muscheln im Kalk des Mauerwerks sind gut zu sehen. Quelle: Malte Behnk

Innen wird mit Lehm verputzt

Der Lehm hingegen ist schon im alten Haus vorhanden und kann wieder verwendet werden. „Wenn wir ihn mit Wasser wieder anrühren, kann man den Kuhschiet noch riechen, der wahrscheinlich ein paar hundert Jahre alt ist“, sagt der Bauherr. Der Bauunternehmer sagt selber, dass er früher kein großer Fan von Ökobaustoffen war. „Jetzt macht es aber viel Spaß, damit zu arbeiten“, sagt er.

Innenwände im Haus werden mit historischem Lehm verputzt. Quelle: Malte Behnk

Großes Interesse an Baustelle

Immer wieder kommen Klützer an der Baustelle vorbei, stellen Fragen oder freuen sich, dass das Haus wieder hergerichtet wird. „Es waren auch ein paar Baugutachter aus Berlin hier, die sich nicht so gut mit altem Fachwerk auskennen. Die haben alles Mögliche fotografiert“, sagt Matthias Smylla.

Er will das Haus nach der Sanierung selber nutzen. „Hier kommt mein Büro rein und ich baue eine Wohnung aus. Wenn ich mal Rentner bin und nicht mehr Auto fahren kann, habe ich meinen Altersruhesitz hier in Klütz“, sagt er.

Von Malte Behnk