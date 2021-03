Klütz/Damshagen

Die Amtsverwaltung Klützer Winkel zieht wieder in ihre umgebauten Räume in Klütz zurück. Ab dem 1. April sollen wieder Bürger in den hellen und freundlichen Räumen des sanierten Gebäudes begrüßt werden.

Ab 29. März wird eingepackt

Bis zum letzten Tag und auch noch ein wenig darüber hinaus, wird am Amtsgebäude in Klütz in der Schloßstraße 1 gearbeitet. Ab dem 29. März werden in Damshagen die Akten gepackt, die Schreibtische leergeräumt und die Computer vom Netz genommen, um am 31. März dann in Klütz wieder anzukommen und aufgebaut zu werden.

Ab 6. April normaler Betrieb

Aus diesem Grund wird die Amtsverwaltung in der Zeit vom 29. bis zum 31. März vollständig geschlossen sein. Am 1. April – kein Scherz – wird dann zunächst das Bürgerbüro wieder erreichbar sein. Ab dem 6. April sollte dann der normale Geschäftsbetrieb wieder laufen.

Anfragen per Mail möglich

In der Zeit des Umzuges können Anfragen und Anliegen an die Verwaltung jedoch per E-Mail übermittelt werden. Auch nach dem Umzug gelten weiterhin die Regeln, die im Zusammenhang mit Corona zu beachten sind. Dazu gehört auch, dass persönliche Termine nur nach Vereinbarung erfolgen können.

Gerüst bleibt noch kurze Zeit

„Bitte lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass das Amtsgebäude in den ersten Tagen im April noch eingerüstet sein wird“, teilt Amtsvorsteher Jan van Leeuwen mit. „Dies hat mit dem erst im Laufe des Umbaus beschlossenen Ausbau des ehemaligen Sitzungssaales zu Büroräumen zu tun und den damit verbundenen Dacharbeiten.“ Ebenso werde es nach dem Umzug noch einzelne Arbeiten im Gebäude geben, wozu auch die abschließende Erstellung des Leitsystems als Teil der Barrierefreiheit, gehört.

Von Malte Behnk