Klütz

Als junge Friseurin hat Angela Deutsch 1990 noch in Schloss Bothmer gearbeitet. Am 7. Oktober machte sie sich selbstständig. Im Schloss, das heute ein Museum ist, hat sie aber nicht etwa Adeligen schmucke Frisuren gezaubert, sondern Senioren die Haare gewaschen, geföhnt und frisiert. Damals war das Schloss nämlich noch ein Altenheim. Am 2. Juli 1992 machte sie dann ihren eigenen Salon außerhalb des Schlosses auf. Bis heute ist „Angela’s Haarstudio“ in der Predigerstraße.

„Das hier war das Haus meiner Schwiegereltern. Sie und meine Eltern haben es mir ermöglicht, den Salon hier aufzubauen“, sagt Angela Deutsch, die vor ihrer Selbstständigkeit bei Friseur Karl-Ludwig Gädert in Grevesmühlen gearbeitet hat. „Er war mein Lehrmeister und hat sehr viel zu meiner Karriere beigetragen“, sagt Angela Deutsch.

Von der Dauerwelle zu knalligen Farben

Als Friseurin muss sie immer wissen, was gerade Mode ist. „Jede Frisur hat ihren Reiz“, sagt sie dennoch. „Ende der 80er und in den 90ern hatten wir sehr viel Dauerwellen. Heute fragt man sich: Was haben wir uns damals angetan?“ Statt der künstlichen Lockenpracht geht es heute viel mehr um individuelle Farbwünsche.

Den Wandel der Frisuren haben auch die Mitarbeiterinnen in „Angela’s Haarstudio“ miterlebt. Marion Rambow arbeitet bereits seit 28 Jahren im Salon, Dana Feldt gehört seit 22 Jahren zum Team und seit zehn Jahren auch Dani Ben, die Schwester von Angela Deutsch. „Ich bin den Dreien unendlich dankbar, dass sie alles so lange mit mir zusammen machen“, sagt Angela Deutsch.

Auch eine Kundin aus der Schweiz

Einige ihrer Stammkunden kommen jede Woche in den Salon. „Wir haben aber auch jemanden aus der Schweiz. Sie kommt alle sechs bis acht Wochen, weil die Eltern hier leben“, sagt Angela Deutsch, die das Jubiläum mit Kunden und Geschäftspartnern feiern möchte. Am Mittwoch, 7. Oktober, gibt sie ab 10 Uhr einen kleinen Empfang im Friseursalon. Daher gibt es an dem Tag auch keine Termine für eine neue Frisur.

Von Malte Behnk