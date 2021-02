Klütz

Wer im Amtsbereich Klützer Winkel wohnt und seinen Ausweis verlängern, einen Hochzeitstermin ausmachen oder eine defekte Straßenlaterne melden möchte, kann seine Angelegenheiten bei der Amtsverwaltung ab April wieder in Klütz erledigen. Der Umbau der Amtsverwaltung ist so gut wie abgeschlossen und ab dem 1. April sollen das Bürgerbüro und das Standesamt wieder in Klütz geöffnet sein.

Mit Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 wurden in der Amtsverwaltung in Klütz die Kartons gepackt und in die Alte Schmiede nach Damshagen gebracht. Jetzt, fast genau ein Jahr später, wird alles zurücktransportiert. „Am 29. März soll der Umzug beginnen“, sagt Amtsvorsteher Jan van Leeuwen.

Bürgerbüro ab 1. April geöffnet

„Die Verwaltung ist also eigentlich nur dienstags und mittwochs geschlossen“, sagt Arne Longerich, Fachbereichsleiter des Bürgeramts. Montags hat das Amt ohnehin nicht geöffnet. „Geplant ist, dass wir das Bürgerbüro und das Standesamt am Donnerstag, den 1. April, wieder öffnen. Für die Tage an denen geschlossen ist, wollen wir noch Angebote online machen“, kündigt Longerich an.

Fast planmäßiger Umbau

„Im Grunde sind wir im Plan“, sagt Jan van Leeuwen, Amtsvorsteher des Amts Klützer Winkel. Quelle: Malte Behnk

Mit dem jetzt anstehenden Umzug zurück nach Klütz sei die Verwaltung im Plan, sagt Jan van Leeuwen. „Ganz ursprünglich wollten wir auch schon im Oktober wieder in Klütz sein. Dann kamen aber Umplanungen, was das Archivgebäude angeht, und der Umbau des Dachgeschosses hinzu. Im Grunde sind wir im Plan“, so der Amtsvorsteher.

Die meisten Einschränkungen durch Corona

Das eine Jahr während des Umbaus war dann vor allem durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geprägt. „Wir hatten schon vorher geplant, einen Teil der Mitarbeiter ins Home-Office zu schicken und hatten dafür auch die Technik angeschafft“, sagt van Leeuwen. Damit war man dann auch gerüstet, um auf die Pandemie zu reagieren. „Auch für die Bürger gab es wahrscheinlich die größten Einschränkungen aufgrund der Corona-Verordnungen, nicht wegen des Umzugs nach Damshagen“, ist sich der Amtsvorsteher sicher.

Aus Sicht der Verwaltung hat die Arbeit am Ersatzstandort in Damshagen gut funktioniert. „Ich würde sagen, für diese besondere Gesamtsituation war es fast perfekt“, sagt Jan van Leeuwen. „Wir arbeiten dort mit A- und B-Teams, die im Wechsel zu Hause und im Büro arbeiten. Das klappt gut.“ Das bestätigt auch Arne Longerich. „Lediglich die Internetverbindung in Damshagen ist nicht so stark, aber das wird sich mit dem Breitbandausbau wahrscheinlich auch ändern“, sagt Longerich.

Terminvergabe hat sich bewährt

„Wir arbeiten daran, die Terminvergabe künftig auch elektronisch online anzubieten“, sagt Arne Longerich, Fachbereichsleiter Bürgeramt vom Amt Klützer Winkel. Quelle: Gabriele Skorupski

„Die Bürger haben den Umzug auch gut aufgenommen. Viele sind sehr glücklich über die festen Termine“, sagt er. „Wir arbeiten daran, die Terminvergabe künftig auch elektronisch online anzubieten“, sagt Jan van Leeuwen. Bisher werden Termine in der Verwaltung telefonisch vergeben. So werden vermutlich weitere Dinge, die wegen der Corona-Pandemie eingeführt wurden, danach übernommen.

Der etwa ein Jahr dauernde Umbau des Amtsgebäudes in Klütz war notwendig geworden, um einerseits die Bedingungen für die Mitarbeiter zu verbessern. Undichte Fenster und schlechte Isolierung sorgten dafür, dass es im Sommer sehr heiß und im Winter recht kalt in den Büros wurde. Andererseits sollte mit dem Umbau auch die Barrierefreiheit in dem öffentlichen Gebäude hergestellt werden. Zusätzlich mussten auch weitere Büroräume geschaffen werden, ohne die die Verwaltung in mehrere Standorte aufgeteilt worden wäre.

Umzug ohne bisherige Leitung Wenn die Amtsverwaltung Klützer Winkel Ende März zurück in ihre Gebäude in Klütz zieht, ist die bisherige Leitende Verwaltungsbeamtin Ines Wien nicht mehr dabei. Wie bekannt wurde, hat sie sich zurück zum Landkreis abordnen lassen. Ines Wien hatte im September 2016 ihren Dienst als Leitende Verwaltungsbeamtin in der Amtsverwaltung Klützer Winkel angetreten. Sie hatte zuvor beim Landkreis Nordwestmecklenburg im Fachdienst Soziales gearbeitet und davor zehn Jahre den Personalbereich geleitet. Die Stelle der Verwaltungsleitung wird neu ausgeschrieben. Über die Formalitäten gibt es aber noch Diskussionsbedarf einiger Gemeinden im Amtsausschuss.

Rampe und Aufzug für Barrierefreiheit

Damit die Verwaltung für jeden Bürger zugänglich ist, wurde auf der Rückseite ein Rampenweg vom Parkplatz zum Eingang gebaut. Außerdem wurde im Gebäude ein Aufzug installiert, mit dem jetzt auch das erste und das zweite Obergeschoss zugänglich sind. „Der Aufzug ist fertig, er muss aber noch abgenommen werden. Daher kann es noch ein paar Tage dauern, bis er genutzt werden kann“, sagt Jan van Leeuwen.

Investiert wurden in den Umbau des Verwaltungsgebäudes etwa 1,2 Millionen Euro. Das Geld kommt aus dem Amtshaushalt, also von den amtsangehörigen Gemeinden. Ein großer Teil der Summe konnte aber über Fördermittel gedeckt werden.

Von Malte Behnk