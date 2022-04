Klütz

Wie viele Menschen träumen von der Selbstständigkeit, der Verwirklichung der eigenen Idee, dem mutigen Schritt in ein neues Leben? Susann Zippel schon lange. Jetzt hat sie ihren Lebenstraum wahr werden lassen. Die 36-Jährige eröffnete am 12. April ihr eigenes Café mit dem Namen „Bistro und Café zum Alten Bahnhof“ in Klütz bei der Kleinbahn „Lütt Kaffeebrenner“.

Hilfe bekam sie vor allem von ihrer Familie. Die junge Frau bewirtschaftet ihr liebevoll eingerichtetes Café sowohl hinter als auch vor dem Tresen fast vollständig allein. Und schließt mit der Eröffnung an eine alte Tradition an.

Immobilie gesucht, Bahnhof gefunden

Die Sonne scheint auf das alte Bahnhofsgebäude. Heute erinnert nichts mehr an die verruchte Raucherkneipe, die hier einmal zu finden war. „Wir haben alles entkernt, renoviert und erneuert“, erinnert sich die Café-Inhaberin Susann Zippel an die Umbauarbeiten. Eigentlich wollte sie immer ein hübsches Haus kaufen, einen kleinen Laden für ihr Café. Bei den Immobilienpreisen fast unmöglich, weiß Zippel, was auch viele andere wissen. Also entschied sich die junge Gründerin zunächst, ein Gebäude zu mieten. Mit der Hilfe ihres Bruders, der eine Baufirma hat, konnte sie den Gastraum im alten Klützer Bahnhofsgebäude schnell sanieren. „Wir haben bis auf die Wände alles entkernt.“

Bildergalerie zum neuen Café in Klütz

Zur Galerie Kurz vor Ostern war es so weit: Susann Zippel (36) eröffnete ihr eigenes Café in einem historischen Bahnhofsgebäude. Wir haben sie besucht.

An manchen Stellen hat Susann Zippel die charakteristischen Backsteine nicht verputzen lassen. Ihre Möbel kaufte sie Second Hand. Beim Online-Marktplatz „Ebay“ fand sie charmante Bauerntische und Stühle aus der Region. Nicht einer gleicht dem anderen und doch passt alles zusammen. Manche Gäste sagen, erzählt die Inhaberin, sie fühlen sich wie zu Hause bei ihrer Großmutter – so gemütlich sei das neue Café.

Familie hilft, wo sie kann

Mit viel Liebe für jedes Detail hat Susann Zippe ihren Traum verwirklicht. Frische Blumen stehen auf den Tischen, das Interieur ist sorgsam ausgewählt. Die Sammeltassen, in denen hier Kaffee, Cappuccino und Co. serviert werden, sind teilweise aus ihrer Familie vererbt. Generell halten die Zippels mit Rat und Tat zusammen. So hat auch die Mutter, Sylke Zippel, zu jedem Zeitpunkt den Traum der Tochter unterstützt und hilft, wo sie kann. „Susann wollte es schon immer, ich bin unglaublich stolz auf sie“, sagt Sylke Zippel.

Eigentlich ist die Inhaberin gelernte Hotelfachfrau. Ihre Ausbildung absolvierte sie im Tarnewitzer Hof, arbeitete dann lange im Gutshaus Stellshagen. Bis es Zeit für eine Veränderung wurde. Sechs Tage in der Woche hat das „Bistro und Café“ von 7 bis 17 Uhr geöffnet, dienstags ist Ruhetag. Bisher hat Susann Zippel noch keine Mitarbeiter, deshalb wuppt die 36-Jährige das neue Geschäft noch allein. „Ich bin es gewohnt, so viel auf den Beinen zu sein.“ Nach Ladenschluss ist aber längst noch nicht Feierabend: „Dann backe ich frischen und saisonalen Kuchen für den nächsten Tag.“

Selbstgemachte Torten und kleine Mittagskarte

Vieles ist hier handgemacht. Der Quark-Himbeer-Kuchen, die Rübli-Muffins, sogar die Pralinen. „Ich backe mit saisonalen Produkten. Bald gibt es Rhabarberkuchen und Stachelbeer- und Erdbeertorte“, erzählt die Inhaberin. Zur Mittagszeit bietet Zippel einen kleinen Mittagstisch an, kocht Suppen, Eintöpfe und kleinere Gerichte. Auch handgemachten Bernsteinschmuck gibt es in einer kleinen Vitrine – der ist von ihrer Schwägerin Friederike Grabsch. Susann Zippel will den Start ihres Cafés erst einmal allein bewerkstelligen. Im nächsten Jahr könne sie sich gut vorstellen, noch einen Mitarbeiter einzustellen. „Das dann aber ganzjährig. Ich komme selbst aus der Branche und halte viel davon, wenn Mitarbeiter nach der Sommersaison nicht gleich wieder entlassen werden“, sagt sie.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Susann Zippel ist der Klützer Winkel ihre Heimat. Im benachbarten Christinenfeld sei sie aufgewachsen. Den Wunsch zur Selbstständigkeit habe sie schon immer gehabt. „Auch meine Eltern waren selbstständig, ich kenne es nicht anders.“ Dem Ort und ihrer Heimat nun etwas zurückzugeben, mache sie froh und glücklich. Und dass Handwerker und Arbeiter wieder morgens ein gutes Frühstück beim „Lütt Kaffeebrenner“ bekommen auch.

Bistro und Café zum Alten BahnhofBahnhofstraße 432948 Klütz

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr, dienstags RuhetagReservierungen möglich unter: 01 74 / 2 09 68 25

Von Lea-Marie Kenzler