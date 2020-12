​Klütz: Blut-Ahorn als Baum gegen die Hoffnungslosigkeit

Klütz

Auf dem neu gestalteten Friedhof der Kirchengemeinde in Klütz gibt es einen neuen Ort der Erinnerung und des Gedenkens. Aus den Reihen der Gemeindeglieder war der Wunsch geäußert worden, einen Baum gegen die Hoffnungslosigkeit zu pflanzen. Mithilfe der Gartenbaufirma Rumpf aus Rampe wurde am Buß- und Bettag ein Blut-Ahorn gepflanzt.

10 000 Menschen beenden pro Jahr ihr Leben

Der Baum soll an all die Menschen erinnern, die es nicht geschafft haben, aus dem tiefen Loch ihrer Traurigkeit wieder herauszukommen, und sich schließlich das Leben genommen haben. 10 000 Menschen sind es in Deutschland pro Jahr. Die Initiatorin berichtete beim Pflanzen des Baumes, dass sie selber Menschen kannte, die die Hoffnungslosigkeit nicht ertragen hatten.

Anzeige

Familien müssen mit Verlust leben

Die Mutter der besten Freundin, später ihre Schwester, ein geschätzter Nachbar, ein Arbeitskollege, der Vater eines Mitschülers und schließlich ihr eigenes Kind hatten ihr Leben aus Verzweiflung selbst beendet. In fast jeder Familie gibt es Menschen, die mit dem Verlust des geliebten Menschen und dem Trauma weiterleben müssen und wollen.

Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Sie von Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie die Telefonseelsorge (telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Dabei soll der „Baum gegen die Hoffnungslosigkeit“ helfen. Bäume geben neue Lebenskraft, ihre Schönheit verdeutlicht die Liebe des Lebens, sie lassen uns atmen und neu durchstarten. Der Blut-Ahorn gilt als widerstandsfähig, soll auch mit Trockenheit gut klar kommen und prächtig aussehen mit seinen roten Blättern.

Orte der Ruhe und der Kommunikation

Durch die Neugestaltung des Friedhofs ist in Klütz ein Ort der Stille, des Erinnerns, des Zur-Ruhe-Kommens, aber auch der Kommunikation mit anderen entstanden. An vielen Stellen laden Bänke dazu ein, sich zu setzten, sich umzusehen und seinen Gedanken freien Lauf zu lassen.

Von Malte Behnk