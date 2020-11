Klütz

Die strengen Regeln in der Corona-Pandemie wirken sich auch auf die Termine der Blutspende aus. Die ehrenamtlichen Helfer, die – wie Angelika Mevius in Klütz – die Räume für das Blutspende-Team des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) organisieren, müssen teilweise suchen, um passende Orte zu finden. Das führt teilweise dazu, dass deutlich weniger Spender zu den Terminen kommen und weniger Blut für die Krankenhäuser zur Verfügung steht.

Geeignete Räume sind knapp

Hygienekonzepte müssen auch bei der Blutspende eingehalten werden. „Deswegen gibt es zum Beispiel in Boltenhagen wie in vielen anderen Orten in diesem Jahr keinen weiteren Termin“, sagt Angelika Mevius. Umso mehr möchte sie für den nächsten Blutspendetermin am Freitag, 20. November, in Klütz werben. In der Aula der Regionalen Schule an der Straße des Friedens sind die Helfer des DRK an dem Tag von 14.30 bis 18 Uhr anwesend.

Klare Regeln für sicheren Ablauf

In der Klützer Aula wird es einen genau vorgegebenen Ablauf für die Blutspende geben. Für alle besteht im Gebäude die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. An der Anmeldung wird von jedem Spender die Temperatur gemessen, um auszuschließen, dass jemand Fieber hat. Außerdem desinfiziert sich jeder Teilnehmer die Hände.

Danach sind alle Stationen so aufgebaut, dass sich der Spender oder die Spenderin in einem Kreis weiterbewegen kann. Lediglich der Ein- und der Ausgang sind an gleicher Stelle, wobei dort ein vorgegebener Rechtsverkehr für entsprechende Abstände sorgen soll.

Wer darf spenden?

Blut spenden dürfen alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und gesund sind. Der Abstand zwischen zwei Spenden muss 56 Tage betragen. Frauen dürfen viermal und Männer sechsmal im Jahr spenden. Das heißt, wer den Termin im September wahrgenommen hat und seit November 2019 maximal drei Spenden abgegeben hat, darf jetzt auch wieder spenden.

Gut für eigene Gesundheit

Dabei tun die Spender viel für sich und andere. Zum einen wird das eigene Blut regelmäßig kontrolliert, zum Zweiten wird der Kreislauf trainiert, schnell auf einen Blutverlust zu reagieren. Drittens üben sie Solidarität mit den Mitmenschen, die dringend auf Blut angewiesen sind.

Weitere Termine in der Region

Termine sind im Internet auf www.drk-blutspende.de abzurufen. Die nächsten Termine sind in Klütz am 20. November, 14.30 bis 18 Uhr Aula der Regionalen Schule, Straße des Friedens, in Gadebusch am 23. November von 17 bis 20 Uhr im Gymnasium, Agnes-Karl-Straße 20 und in Schönberg am 27. November von 14 bis 18 Uhr bei der Kirchengemeinde, An der Kirche 12. In Wismar gibt es den nächsten Blutspendetermin am 27. November von 14 bis 18 Uhr im Theater, Bürgermeister-Haupt-Straße 14.

Von Malte Behnk