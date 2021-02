Klütz

Etwa zehn Monate hatte die Kirchengemeinde Klütz, Boltenhagen, Bössow keine Gemeindepädagogin. Im März 2020 hatte Heidrun Fischer die Aufgabe abgegeben, weil sie mehr in Kalkhorst und Damshagen gebraucht wird. Marie Leubner (29) wurde daher am 1. Januar eingestellt, um sich künftig um Kinder, Familien, aber auch um Touristen zu kümmern.

Aus Dresden in den Klützer Winkel

Die Religionspädagogin ist für diese Arbeitsstelle aus Dresden nach Nordwestmecklenburg gezogen. „Nachdem ich meine Elternzeit beendet und mein Mann seine Ausbildung abgeschlossen hatte, haben wir uns als Familie neu umgeschaut“, erklärt die Mutter von 2-jährigen Zwillingen den Schritt an die Ostsee. „Das Meer hat selbstverständlich auch gelockt“, sagt sie.

Arbeit mit Touristen reizt

Wirklich ausschlaggebend war für sie aber, dass die Kirchengemeinde eine Vollzeitstelle ausgeschrieben hatte und zu den Aufgaben auch die Arbeit mit Touristen gehört. „Das ist eine Besonderheit, die es zumindest an den Küsten häufiger gibt“, sagt Marie Leubner. Sie plant unter anderem in der Kirche in Boltenhagen im Sommer Gute-Nacht-Geschichten, im Gemeindehaus der Kirche im Ostseebad will sie mindestens dreimal Kinoabende anbieten und auch Konzerte wird es sowohl in Boltenhagen als auch in Klütz in den Kirchen geben, sofern das wieder erlaubt ist. Weitere Ideen möchte sie mit Pastorin Pirina Kittel entwickeln.

Pastorin plant Vorstellungsgottesdienst

Pirina Kittel ist froh über die neue Mitarbeiterin. „Es ist nur schade, dass sie in einer Zeit zu uns kommt, wo wir sie noch nicht so richtig mit einer großen Feier begrüßen und vorstellen können“, sagt die Pastorin mit Blick auf den Lockdown. Gottesdienste finden zwar weiterhin an den Sonntagen statt, allerdings kommen viel weniger Besucher in die Kirchen. „Vielleicht ist es Ostern so weit, dass wir einen Vorstellungsgottesdienst machen können“, sagt Kittel.

Mit Brief bei Familien vorgestellt

Zunächst hat sich Marie Leubner schriftlich bei den Familien der Kirchengemeinde vorgestellt, um sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. „Ich habe in Klütz, Boltenhagen und Bössow etwa 90 Familien angeschrieben“, sagt sie. Zusätzlich zu ihrer Vorstellung hat sie auch ein paar Ideen für Basteleien und Spiele mitverschickt. „Da würde ich mich auch über weitere Rückmeldungen freuen“, sagt die Pädagogin. „Dann erfahre ich noch besser, was sich die Leute wünschen und wo ihnen vielleicht etwas fehlt.“

Die Marienkirche in Klütz Quelle: Malte Behnk

Die Kirche auf der Paulshöhe in Boltenhagen Quelle: Malte Behnk

Die Dorfkirche in Bössow Quelle: Archiv

Besondere Familienkirche an zwölf Tagen

Das erste Angebot, das Marie Leubner den Familien in der Kirchengemeinde macht, ist ein besonderer Gottesdienst, der sich über zwölf Tage erstreckt. „Familienkirche ... auf dem Weg“ nennt sie die Aktion. So sind von Dienstag, 2. Februar, bis Sonntag, 14. Februar, täglich Stationen an den Kirchen in Bössow, Boltenhagen und Klütz aufgebaut, an denen Familien Aufgaben erfüllen sollen. Von 11 bis 17 Uhr sind die Stationen jeweils geöffnet. „Ich werde auch für ein bis zwei Stunden vor Ort sein. Mit Abstand, Maske und Einhaltung aller Regeln können mich die Menschen dann auch schon mal kennenlernen“, sagt Leubner.

Stationen der „Familienkirche ... auf dem Weg“ Zu folgenden Terminen sind Stationen der Familienkirche aufgebaut: Dienstag, 2. Februar: 11 bis 17 Uhr, Kirche Bössow. An diesem Tag ist Marie Leubner von 11 bis 12.30 Uhr anwesend. Mittwoch, 3. Februar: 11 bis 17 Uhr, Kirche Bössow. Donnerstag, 4. Februar: 11 bis 17 Uhr, Kirche Bössow Freitag, 5. Februar: 11 bis 17 Uhr, Kirche Bössow. An diesem Tag ist Marie Leubner von 15.30 bis 17 Uhr anwesend. Sonnabend, 6. Februar: 10 bis 17 Uhr, Kirche Boltenhagen. An diesem Tag ist Marie Leubner von 10 bis 12 Uhr anwesend. Sonntag, 7. Februar: 10 bis 17 Uhr, Kirche Boltenhagen. An diesem Tag ist Marie Leubner von 15 bis 17 Uhr anwesend. Montag, 8. Februar, und Dienstag, 9. Februar: jeweils 11 bis 17 Uhr, Kirche Boltenhagen. Donnerstag, 11. Februar, und Freitag, 12. Februar: jeweils 11 bis 17 Uhr, Kirche Klütz. Sonnabend, 13. Februar: 10 bis 17 Uhr, Kirche Klütz. An diesem Tag ist Marie Leubner von 10 bis 12 Uhr anwesend. Sonntag, 14. Februar: 10 bis 17 Uhr, Kirche Klütz. An diesem Tag ist Marie Leubner von 15 bis 17 Uhr anwesend. Kontakt zu Marie Leubner: Telefonisch im Gemeindehaus Klütz 038825/22274 per Mail an marie.leubner@elkm.de

Die Stationen an den Kirchen werden unterschiedlich gestaltet. „Einmal geht es um eine Bibelgeschichte und die Familien sollen ein Foto von sich machen. Bei anderen Stationen sollen Gebete oder Gebetswünsche aufgeschrieben werden, die dann eine Wimpelkette bilden“, erklärt Leubner, die noch nicht zu viel verraten möchte.

Krabbelgruppe, Minikirche und Christenlehre

Sie hofft so auch die ersten direkten Kontakte zu den Familien zu bekommen. „Sobald es möglich wird, möchte ich in Klütz auch eine Krabbelgruppe aufbauen. Außerdem möchte ich die Minikirche und auch die Christenlehre in Boltenhagen wieder anbieten. Dort habe ich auch Kontakt zur Grundschule aufgenommen“, sagt Marie Leubner.

Von Malte Behnk