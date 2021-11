Klütz

Die Freiwillige Feuerwehr Klütz ist am Sonntag zu gleich zwei Einsätzen ausgerückt. Kurz nach 12 Uhr wurde sie zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Boltenhagener Straße/Wismarscher Straße gerufen. Dort kam es zu einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei verletzt und wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Auto rammt zwei weitere Fahrzeuge

Wie die Polizei berichtet, war ein 62-jähriger VW-Fahrer, der in Richtung Markt fuhr, aus ungeklärter Ursache leicht in den Gegenverkehr geraten und hatte den Außenspiegel eines entgegen kommenden Autos gestreift. Der VW-Fahrer kam darauf nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in ein dort parkendes Fahrzeug, das wiederum gegen ein weiteres Auto gedrückt wurde, das in einer Garageneinfahrt stand.

Vermutlich gesundheitliche Gründe

„Vermutlich haben gesundheitliche Gründe des VW-Fahrers zu dem Unfall geführt“, sagt Polizeisprecherin Jessica Lerke. Sie geht davon aus, dass bei dem Unfall an allen beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 50 000 Euro entstanden ist. Außerdem wurde der 62-Jährige bei dem Unfall verletzt und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und des Abschleppens der beteiligten Autos war die Wismarsche Straße in Klütz gesperrt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feuerwehr hilft noch bei Wildunfall

Die Feuerwehr war nach dem Einsatz erst kurz wieder im Gerätehaus, als der Alarm um 13.44 Uhr erneut ertönte. Auf der Landstraße 03 Richtung Boltenhagen hatte sich ein Wildunfall ereignet und das angefahrene Wildschwein lag auf der Fahrbahn. Es wurde von den Feuerwehrleuten schnell von der Straße geräumt. Dieser Einsatz war zügig abgearbeitet.

Von Malte Behnk