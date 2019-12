Klütz: Ein Weihnachtsmarkt für die ganze Familie

Klütz

Vielerorts stimmen sich die Menschen jetzt auf das letzte Fest des Jahres ein. So wie auch in der Schloss-Stadt Klütz. Dort ging es am Wochenende wieder besonders stimmungsvoll zu. Hunderte Besucher strömten zum bunt geschmückten und mit einem abwechslungsreichen Programm gut begleiteten zweitägigen Weihnachtsmarkt auf den Kirchplatz.

„Es ist im Vorfeld sehr gut gelaufen. Alles war harmonisch“, erklärte Peter Maerz als Vorsitzender des Hauptorganisators, des Handwerker- und Gewerbevereins Klützer Winkel, mit Blick auf die Zusammenarbeit mit der Kirche, dem Kirchbauverein und der Stadt beziehungsweise dem Amt kurz vor der Eröffnung. Dort hatten sich gleich zum Auftakt am Sonnabendnachmittag viele am Losstand eingefunden. Vor allem hofften sie, einen der attraktiven Preise der Tombola zu gewinnen. Denn unter den 700 Gewinnen der insgesamt 4000 Lose lockten als Hauptpreise unter anderem zwei TV-Geräte.

Es gab viel zu entdecken

Doch es war natürlich nicht nur die Tombola, weswegen die Menschen kamen. Für sie gab es dort noch weitaus mehr zu entdecken. So hatte der Heimatverein mehrere Spiele aufgebaut, an denen sich Kinder wie auch Erwachsene ausprobieren konnten. Knifflig war dabei nicht nur das Murmellabyrinth. Können und Geschick mussten auch die Teilnehmer am Spiel „Ringing the Bulls beweisen“, um den an einer Schnur befestigten Ring auf das Zielobjekt zu befördern. Und wer wollte, der versuchte auch, den Mühlenstein in die markierten Felder zu bewegen. „Dieses Spiel hatten wir erstmals zum Parkfest mitgebracht. Dass wir beim Weihnachtsmarkt dabei sind, hat für uns ohnehin eine Tradition“, erklärt der Vorsitzende Hannes Palm (33).

Ole (7) und Samira (9) werden von Caroline Riebschläger und Lea Scharf auf den Pferden Kitty und Maja (v. l.) geführt. Quelle: Dirk Hoffmann

Doch Hochbetrieb herrschte nicht nur an diesem Ort. Auch das Karussell wurde gut angenommen. Und beim Ponyreiten mit Pferden des Pferdehofs Rudolph aus Oberhof hatten sich ebenfalls gleich zu Beginn viele Kinder mit ihren Eltern eingefunden. Für Gerlinde Rudolph und Caroline Riebschläger, die die Vierbeiner mit dem Nachwuchs an der Leine führten, gab es da kaum eine Pause zum Verschnaufen. Ein Zufall war es indes sicher nicht, dass diese Angebote so gut angenommen wurden. Wie in den Vorjahren mussten die Kinder auch diesmal für alle Angebote nichts bezahlen. Möglich gemacht hatten es zahlreiche Sponsoren, die der Handwerker- und Gewerbeverein Klützer Winkel dafür gewinnen konnte.

Weihnachtsmann kam mit seinen Wichteln

Für weitere spannende Momente sorgte beim Nachwuchs der Weihnachtsmann. In Begleitung seiner Wichtel stand er plötzlich vor den Kindern und verteilte Geschenke in Form von Naschereien an sie.

Bürgermeister Jürgen Mevius, Pastorin Pirina Kittel und Peter Maerz (v. l.), Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins Klützer Winkel, eröffneten den Weihnachtsmarkt. Quelle: Dirk Hoffmann

Begleitet wurde das bunte Treiben auf dem Klützer Weihnachtsmarkt von einem Kulturprogramm. Dazu gehörten Auftritte des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Klütz, des Blasorchesters und des Schlagsophonensembles der Kreismusikschule „ Carl Orff“ in der St. Marienkirche. Dort hatte der Kirchbauverein einen Stand aufgebaut, wo die Besucher unter anderem Gehäkeltes und Gestricktes gegen eine Spende bekommen konnten. Außerdem gab es alkoholfreien Punsch und mit Apfelschmalz beschmierte Stullen.

Fleißig schnippeln für die Soljanka

Weitere Köstlichkeiten auf dem Markt waren die Crêpes und Waffeln, die Paula Fiske (16), Alina Liljow (14) und Carolin Malek (16) von der Schülerfirma MC Break frisch zubereiteten. Aber auch der hausgemachten Soljanka der Freiwilligen Feuerwehr Klütz konnten nur wenige widerstehen. „Dafür haben am Freitag zwölf Mann fleißig geschnippelt“, so Chefkoch Lutz Schünmann.

Auch bei Bauer Jörg Altmann vom Hof Hoher Schönberg konnte man sich über fehlende Kundschaft nicht beklagen. „Das schmeckt sehr gut“, meinte die aus Krummesse kommende Ilona Liese, nachdem sie das Leinen- und das Wallnussöl probiert hatte. Vom Klützer Weihnachtsmarkt war sie begeistert.

Von Dirk Hoffmann