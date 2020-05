Klütz: Endspurt für Tombola zugunsten krebskranker Kinder

Klütz

Nur noch wenige Tage bis zur Auslosung: Am Pfingstmontag besteht die Chance, signierte Trikots namhafter Spieler und Vereine, ein Ticket für die Fußballschule des FC Hansa Rostock oder diverse Gutscheine zu gewinnen – und dabei auch noch etwas Gutes zu tun. Denn mit dem Erlös der Tombola werden krebskranke Kinder und ihre Familien unterstützt.

Hinter der Idee stecken die Hauptorganisatoren des Kick-for-Kids-Fußballturniers, das am zweiten Juni-Wochenende im Klützer Volksparkstadion eigentlich zum dritten Mal stattfinden sollte. Doch die Corona-Krise machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Da die Tombola in den vergangenen Jahren viel Geld in die Kasse spülte – immerhin waren fast 11 000 Euro für krebskranke Kinder zusammengekommen –, sollte eine solche nun auch ohne Turnier, an dem verschiedene Kinder-Fußballteams gegeneinander angetreten wären, stattfinden.

Hoffen auf eine rege Beteiligung: (v.l.) Jens und Jana Templin sowie Kirsten und Jens Wegener. Das eingenommene Geld kommt krebskranken Kindern und ihren Familien zugute. Quelle: Jana Franke

Jana und Jens Templin sowie Kirsten und Jens Wegener konnten wieder viele Vereine und Unternehmen gewinnen, die Preise stifteten. Bis zum 31. Mai (per PayPal bis zum 1. Juni um 12 Uhr) können Lose gekauft werden, die in drei Töpfe wandern. Im ersten befindet sich als Hauptpreis ein von den Spielern signiertes Trikot des FC Hansa Rostock. Für Topf Nummer 2 hat Borussia Dortmund ein handsigniertes Shirt zur Verfügung gestellt. In Nummer 3 liegt ein Gutschein für die Fußballschule des FC Hansa Rostock, die in Klütz stattfinden wird. Zudem sind auf eins, zwei und drei Gutscheine fürs Seehotel Boltenhagen, für den Schlosssalon in Klütz, das griechische Restaurant „Hellas“ in Boltenhagen, vom Trend Shop in Grevesmühlen, vom Intercity-Hotel in Rostock, eine Spielesammlung, eine Tasse und ein Notizblockhalter vom FC Hansa Rostock – zur Verfügung gestellt von Timo Lange, Bundesliga-Rekordspieler des Vereins –, ein vom ehemaligen Fußballspieler Thomas Helmer signierter Ball und Trikots vom 1. FC Köln, von Hertha BSC und von Holstein Kiel sowie jeweils ein Corona-Paket verteilt. Pro Eimer werden acht Preise vergeben.

Das ist aber noch nicht alles: Sind alle Gewinner ausgelost, wandern die übrigen Lose noch einmal in einen Topf. Unter ihnen werden dann ein Trikot von Erling Haaland ( Borussia Dortmund) und ein weiterer Gutschein vom Seehotel verlost.

Borussia Dortmund stiftete auch ein Shirt von Spieler Erling Haaland. Quelle: privat

Ein Los kostet fünf Euro, sechs Lose 25 Euro und 12 Lose 50 Euro. Wichtig ist bei der Überweisung, im Verwendungszweck anzugeben, in welchem Eimer das Los landen soll. „Es können auch mehrere Lose auf mehrere Töpfe verteilt werden“, merkt Jens Templin an. Gezogen werden die Gewinner am 1. Juni, die OZ veröffentlicht die Namen am 2. Juni.

Kontodaten Empfänger: Kick for Kids IBAN: DE88 1406 1308 0001 1581 20 BIC: GENODEF1GUE Verwendungszweck: „ Verlosung“ und den/die jeweiligen Lostopf/-töpfe. Wer nicht an der Tombola teilnehmen möchte, schreibt bitte: „Spende Kick for Kids“

Von Jana Franke