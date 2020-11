Klütz

Bagger haben auf dem Acker an der nordöstlichen Umgehungsstraße von Klütz viel Erde bewegt und den Grund für eine neue Sportanlage geschaffen. Der Boden, der entfernt werden musste, ist in langen Hügeln entlang der Wiesen an der südöstlichen Umgehungsstraße aufgehäuft.

Lärmschutz für Neubaugebiete

Nicht ohne Grund: „Das sind schon die Lärmschutzwälle für neue Baugebiete, die die Stadt auf den Wiesen plant“, sagt der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). Man hätte den gesamten Aushub vom Sportanlagenbau auch auf einer anderen Fläche zwischenlagern können. Stattdessen wurde aber die Planung des Bebauungsgebiets so weit vorangetrieben, dass die Lärmschutzwälle bereits vermessen und aufgeschüttet werden können.

10 000 Kubikmeter Erde, die beim Bau der neuen Sportanlage in Klütz ausgehoben werden mussten, werden zu Lärmschutzwällen für neue Baugebiete in Klütz. Bürgermeister Jürgen Mevius: Die Stadt spart dadurch viel Geld ein. Quelle: Malte Behnk

Stadt spart Geld ein

„Es sind mehr als 10 000 Kubikmeter Erde“, sagt Mevius. „Die Stadt spart viel Geld, indem wir das Material jetzt schon hier nutzen.“ Einsparmöglichkeiten muss die Stadt jederzeit nutzen, und mit dem Bau der Sportanlage werden bereits etwa vier Millionen Euro investiert, auch wenn sich der Eigenanteil der Stadt durch verschiedene Förderungen bisher auf etwa 478 000 Euro beläuft. Hinzu kommen noch Kosten für den Bau eines Mehrzweckgebäudes.

Neue Sportanlage im Mai

Bis zum Jahresende, wie ursprünglich erhofft, werden die Rasen- und Kunstrasenplätze nicht fertig. „Ich denke, im Mai oder Juni könnten die Arbeiten abgeschlossen sein“, sagt Jürgen Mevius. Das Herbstwetter habe die eigentlich sehr trockenen Böden jetzt doch aufgeweicht und nun komme es darauf an, wie lange in diesem Jahr noch gearbeitet werden kann.

Stadt baut für Schule und Verein

Entstehen sollen auf der neuen Anlage neben einem Kunstrasenplatz für den SV Klütz ein Rasenplatz, Laufbahnen sowie Sprung- und Wurfanlagen für den Schulsport. Sowohl der Verein als auch die Schüler können die alte Sportanlage an der Schloßstraße noch so lange benutzen, bis die neue Anlage fertiggestellt ist.

Mehr Platz für neue Bürger

Was hinter den neuen Lärmschutzwällen aus dem Erdreich der Sportplatzbaustelle entstehen soll, wird schon etwa seit 2013 geplant. So sollen angrenzend an das Mehrgenerationenhaus des DRK an der Pfarrhufe und auf der etwas weiter südlich gelegenen Fläche, die an den städtischen Friedhof angrenzt, weitere Grundstücke für Wohnhäuser entstehen. „Das Neubaugebiet am Lindenring war sehr erfolgreich“, sagt Bürgermeister Jürgen Mevius. „Im September 2019 war die Erschließung abgeschlossen, jetzt sind fast alle Häuser fertig und die Ersten wohnen dort schon.“

Ähnlichen Erfolg erhofft sich die Stadt auch von den neuen Grundstücken. „Jeder Einwohner, der dazukommt, ist ein potenzieller Steuerzahler“, sagt Mevius. „ Klütz ist zum Wohnen prädestiniert, auch wegen der nahen Lage zu Boltenhagen, wo Wohnraum doch sehr knapp zu sein scheint. Wenn dort neue Hotels eröffnet werden, müssen die Mitarbeiter auch irgendwo wohnen können.“

Kreisverkehr wird geplant

Wie viele Grundstücke entstehen werden, kann der Bürgermeister noch nicht sagen. Geplant sind aber Einzel- und Mehrfamilienhäuser. Wie das Gebiet im Detail geplant werde, hänge von einem neuen Kreisverkehr ab, der als künftige neue Zufahrt zur Schloßstraße und in das neue Wohngebiet fungieren soll. „Ein Ingenieurbüro fängt im nächsten Jahr an, den Kreisverkehr zu planen“, sagt Jürgen Mevius. Das könne eineinhalb bis zwei Jahre dauern. Bis dann soll auch die Planung für die Wohngrundstücke abgeschlossen sein.

Parkanlage im Kern des Wohngebiets

Der Bauausschuss der Stadt hatte sich bereits bei einem Ortstermin auf bestimmte Eckpunkte dafür verständigt. So soll das Gebiet stark begrünt sein, vorhandene Hecken und Grünstreifen sollen nach Möglichkeit erhalten bleiben. Vorgesehene Mehrfamilienhäuser sollten im Tiefpunkt der Senke Richtung Schloß Bothmer geplant werden. Wichtig ist den Kommunalpolitikern auch, eine Aufenthaltsfläche im Inneren des Gebiets zu schaffen. Eine Parkanlage oder eine Spielplatzfläche – eventuell auch als Sportbewegungspark – soll dann Treffpunkt der Bewohner werden.

Von Malte Behnk