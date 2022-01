Klütz

Eine Person ist am Sonntag in Klütz (Kreis Nordwestmecklenburg) an der Tankstelle in Brand gebraten. Der Notruf erreichte die Freiwillige Feuerwehr gegen 14 Uhr. Kurze Zeit später waren die Einsatzkräfte vor Ort, da die Feuerwache in Klütz nur wenige hundert Meter daneben liegt. An der Tankstelle versorgten die Feuerwehrleute mit Unterstützung der Feuerwehr aus Boltenhagen eine die Person mit Verbrennungen.

Ein gleichzeitig mit der Feuerwehr alarmierter Rettungshubschrauber war innerhalb von elf Minuten an der Tankstelle. So konnte die verletzte Person schnell behandelt und in eine Klinik gebracht werden. Während des Einsatzes waren die Zufahrten zur Boltenhagener Straße in Klütz für etwa eine Stunde gesperrt.

Weitere Details sowie die Ursache für den Notfall sind bisher noch unklar. Die Polizei aus Grevesmühlen ermittelt jetzt zu den Hintergründen.

Von Malte Behnk