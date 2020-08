Klütz: Förderverein des Literaturhauses „Uwe Johnson“ dankt Spendern

Klütz

Der Förderverein des Literaturhauses „ Uwe Johnson“ in Klütz bedankt sich bei zahlreichen Sponsoren. Ein Spendenaufruf des Fördervereins im Mai war sehr erfolgreich. Da viele kulturelle Angebote des Vereins wie Veranstaltungen, Führungen und Gästebewirtungen aufgrund des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, wurde um Unterstützung gebeten.

„Allein bis Ende Juni hatten wir ein Minus von 2 300 Euro in der Kasse“, sagt die Vereinsvorsitzende Barbara Stierand. „Unsere Sponsoren waren sehr großzügig. Wir konnten uns über zahlreiche Spenden in Höhe von knapp 1 800 Euro freuen“, berichtet Brigitte Kühne. Sie ist seit November 2019 als Schatzmeisterin für die Finanzen des Fördervereins zuständig.

Dank erreichte nicht alle Spender

„Bei unseren Unterstützern möchten wir uns auch auf diesem Weg ganz herzlich bedanken“, so Brigitte Kühne. „Jeder von ihnen hat ein Dankesschreiben, eine Spendenbescheinigung und eine Freikarte für eine Lesung erhalten. Von einigen haben wir leider keine Adresse. Es wäre schön, wenn diese sich noch melden würden“, sagt sie.

Inzwischen konnte das Literaturhaus „ Uwe Johnson“ seine Tore wieder öffnen und es finden sogar Lesungen des Klützer Literatursommers vorwiegend im garten des Hauses statt. Aber die Bewirtung der Gäste, die dem Förderverein unter anderem Einnahmen beschert hat, fällt weg.

Suche nach Einnahmequellen

„Die Spenden haben uns über die ‚trockenen’ Monate hinweggeholfen“, so Barbara Stierand. „Doch leider ist die Krise noch nicht ausgestanden und wir müssen noch vieles ausfallen lassen, was uns Geld einbringen würde. Und momentan weiß ja keiner so richtig, wie es weitergeht.“

Weitere Spenden sind willkommen Auf folgendes Konto können Spenden überwiesen werden: Förderverein Literaturhaus „ Uwe Johnson“ Klütz e. V. Sparkasse Mecklenburg-Nordwest IBAN DE20 1405 1000 1000 3190 12 BIC NOLADE21WIS

Spenden sind also nach wie vor willkommen. „Auch in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen wollen wir das kulturelle Angebot in Klütz aufrechterhalten und für das Literaturhaus weiterhin eine stabile personelle Aufstellung gewährleisten“, appelliert Barbara Stierand.

Von Malte Behnk