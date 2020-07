Klütz

Auch in diesem Corona-Sommer gibt es wieder eine Ausstellung der Klützer Marienkirche. Ab Freitag sind dort Bilder der Schweriner Fotografin Anke Berger zu sehen. „Es ist eine Porträtausstellung mit dem Titel Begegnungen“, sagt sie. Sie hat Menschen in Äthiopien, im Iran, Myanmar und vor allem in Indien fotografiert.

Einige Aufnahmen zeigen nicht nur das Gesicht der Menschen, sondern die Personen in ihrer Umgebung. Darunter sind auch viele verschiedene Indigene, auf die die Fotografin aufmerksam machen möchte. Am Freitag, 31. Juli, ist Anke Berger ab 17 Uhr selber in der Klützer Kirche, um noch Beschriftungen an den Bildern anzubringen. Besucher können dann schon gerne dazu kommen. dann gibt es auch Gelegenheit, Fragen zu den Fotos zu stellen.

Von Malte Behnk