Klütz

Im Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz kann ein junger Mann oder eine Junge Frau einen Freiwilligendienst leisten, um sich auf eine Ausbildung oder ein Studium vorzubereiten. Literaturhausleiterin Dr. Anja Franziska Scharsich wirbt für die Stelle in dem Haus, das neben der Ausstellung über Schriftsteller Uwe Johnson und sein Werk viele kulturelle Veranstaltungen anbietet.

Das FSJ und der Bundesfreiwilligendienst Kultur dauern jeweils zwölf Monate. „Es beginnt jedes Jahr am 1. September und richtet sich vorrangig an Jugendliche, die nach der Schule erste Eindrücke von der Arbeitswelt im kulturellen Bereich erwerben oder sich nach Beginn einer Ausbildung umorientieren wollen“, so Anja Franziska Scharsich. Für den Zeitraum des Dienstes bekommen alle Freiwilligen ein monatliches Taschengeld. Nach Abschluss wird ein Zertifikat ausgestellt. Die Anmeldung ist im Netz auf www.anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/detail/6307 möglich.

Von Malte Behnk