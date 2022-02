Klütz: Funde aus drei Nutzungsepochen im „Kaufhaus Ramelow“

Klütz

Das frühere „Kaufhaus Ramelow“ an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Klütz hat neue Besitzer. Sina und Christian Oberbeck haben es im Sommer 2021 gekauft und sanieren es jetzt. Sie wollen darin 2023 die „Ostsee-Destillerie“ eröffnen.

Vieles ist an dem alten Haus noch so, wie es 1904 gebaut wurde. Zwar wurde es in der DDR als Konsum-Kaufhaus weitergeführt und nach der Wende waren es die ersten Geschäftsräume des heutigen Profi-Baumarktes, aber alle veränderten wenig und so machen Christian und Sina Oberbeck jetzt interessante Funde wie einen Katalog des Kaufhauses Ramelow über Betten, Matratzen und „Aussteuer-Artikel“.

Historische Fotos entdeckt

Auch ein paar alte und sehr verwitterte Fotos haben sie entdeckt. „Das könnte vielleicht die Frau von Gustav Ramelow gewesen sein“, sagt Sina Oberbeck und zeigt auf ein Bild, auf dem das Gesicht der Frau kaum noch zu sehen ist.

Fassade soll original Farbe bekommen

Holzbalken im Erdgeschoss sind noch original und Bauingenieur Christian Oberbeck hat schon erkannt, dass sie erneuert werden müssen. Die Hauptlast der Decke trägt nämlich ein Pfosten in der Mitte des Raums, der aber aus Stahl ist. Das Haus habe sich an der Front offenbar etwas gesetzt, sagt Oberbeck. Dass die Fassade über die vielen Jahre gelitten hat, ist offensichtlich.

Sie soll wieder so aussehen, wie von Gustav Ramelow entschieden. „Dazu lassen wir die Farbschichten untersuchen, um den Originalton wiederzufinden“, sagt Christian Oberbeck, was er unter anderem mit der Denkmalbehörde besprochen hat.

Er hält die über die Jahrzehnte entstandenen und auch klar sichtbaren Schäden am denkmalgeschützten Haus aber für überschaubar. „Der Dachstuhl ist besser, als befürchtet“, sagt er. „90 Prozent der Balken sind völlig in Ordnung.“ Ähnlich sei es auch in den Decken und Böden der zwei Obergeschosse. Auch die historische Treppe, deren Geländer noch original aus dem Ramelow-Kaufhaus ist, ist stabil.

Konsum ist noch zu erkennen

Der Baumarkt und Landhandel scheint nur das Erdgeschoss genutzt zu haben. Nach dem Gang die leicht geschwungene Treppe hinauf sieht man deutlich, dass auch der Konsum hier Kleidung verkauft hat. Am Balken, der in der Mitte des Raumes steht, sind noch Spiegel angebracht und es hängt ein Plaste-Palmwedel daran. Neben der Treppe ins zweite Obergeschoss sind zwei stabil gezimmerte und tapezierte Umkleidekabinen. Auch hier haben Oberbecks schon fleißig entkernt. „Hier soll eine mecklenburgische Speisekammer entstehen“, sagt Sina Oberbeck. Lebensmittel von Produzenten aus der Region will sie hier anbieten.

DDR-Propaganda unter Dachbalken

Im Zweiten Obergeschoss unter dem Dach will das Paar einen gemütlichen Raum für Verkostungen und andere Veranstaltungen einrichten. Hier lagern noch Propagandaschilder aus den frühen Jahren der DDR, die unter Dachbalken geschoben worden waren. Wie auch Lampen aus den früheren Kaufhausjahren und ein beleuchtbarer Weihnachtsstern zählen sie zu den Funden, über die sich die neuen Besitzer des Kaufhauses freuen. „Die Lampen möchte ich gerne wieder nutzen, wenn sie noch funktionieren“, sagt Christian Oberbeck.

