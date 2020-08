Klütz

Vor 75 Jahren wurden die Cap Arcona und weitere Schiffe, auf denen KZ-Häftlinge eingepfercht waren, von britischen Bombern in der Ostsee versenkt. Auf dem kirchlichen Friedhof in Klütz wird der Opfer gedacht, 16 von ihnen sind dort bestattet worden. Jetzt wurde die Gedenkstätte, die bisher nur aus einem Stein mit Inschrift bestand, neu gestaltet.

Die Cap Arcona-Gedenkstätte auf dem Klützer Friedhof ist mit Stelen und Infotafeln neu gestaltet worden. Quelle: Malte Behnk

Vor dem Gedenkstein, dessen Schrift noch erneuert werden muss, ist ein kleiner runder Platz geschaffen worden. Er wird von einer Buchenhecke eingerahmt und leicht mit Rost bedeckte Stahltafeln weisen auf die Gedenkstätte hin. Aus diesem speziellen Cortenstahl ist auch eine kreisrunde Stele gefertigt, die wie in einem Radarbild die Positionen der versenkten Schiffe in der Lübecker Bucht zeigt.

Ein stilisiertes Radarbild zeigt die Positionen der versenkten Schiffe Cap Arcona und Thielbek. Quelle: Malte Behnk

Zwei weitere Stelen sind mit Infotafeln in Deutsch und Englisch versehen. Die Texte erklären die Katastrophe, bei der 7000 Menschen umkamen und dass bis in die 1970er Jahre etwa 4000 Leichen an den Stränden in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein angeschwemmt wurden.

Die Katastrophe der Cap Arcona wird auf einer Stele erklärt. Quelle: Malte Behnk

Auch was vor dem Untergang der Schiffe geschah, ist auf einer Stele niedergeschrieben. Quelle: Malte Behnk

Die neu gestaltete Gedenkstätte soll es Schulklassen und anderen Gruppen ermöglichen, den Gedenkort auch als Lernort zu nutzen. Die Stadt Klütz hat für die Umgestaltung der Gedenkstätte von der Zentrale für politische Bildung eine Förderung von 50 000 Euro erhalten.

Von Malte Behnk