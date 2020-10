Klütz

Noch immer wird auf der Insel von Schloss Bothmer gebaut. Vier Nebengebäude – die beiden Dienerhäuser, ein Lagerhaus und das Gartenhaus – werden noch bis ins kommende Jahr hinein saniert. Etwas mehr als fünf Millionen Euro kostet es, die Gebäude im Sinne des Denkmalschutzes wiederherzurichten.

Bei diesen Arbeiten sind jetzt, nach ersten kleineren Funden zu Beginn der Sanierung, aufwendige Wandmalereien im östlichen Dienerhaus entdeckt würden. Die blass gewordene Farbe stellt Fenster dar, die von gemalten Gardinen eingerahmt sind und in die auch der Ausblick in eine hügelige Landschaft mit Pflanzen gemalt ist.

Ausblick aus Schloss nachempfunden

„Das könnte sogar der Klützer Winkel sein“, vermutete Steffen Siefert, der die Sanierung des Schlosses lange begleitet hatte und jetzt verschiedene Schlösser in Mecklenburg-Vorpommern betreut. Ein leicht hügeliges Profil im unteren Bereich des gemalten Fensters könnte dazu passen. Es gibt Vermutungen, dass der Blick aus den Fenstern des Haupthauses nachempfunden worden sein könnte.

Die Wandmalereien, die Fenster mit Ausblick und Gardienen darstellen, waren eine große Überraschung bei der Sanierung des östlichen Dienerhauses. Im dunklen Rahmen ist unten eine hügelige Landschaft zu erahnen. Quelle: Malte Behnk

In dem Raum des Dienerhauses sind an den fensterlosen Wänden mehrere dieser Malereien. „Das war damals modern“, sagt Steffen Siefert. „In hochwertigerer Weise gibt es solche Fenster auch auf Tapeten oder Wandbespannungen aus Stoff.“ Entstanden sind die Malereien zwischen 1790 und 1800, also etwa 60 Jahre nach Fertigstellung des Barockensembles.

Museum auch im Winter geöffnet Das Museum in Schloss Bothmer ist im Oktober noch dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Von November bis März ist das Schloss sonnabends und sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Donnerstags werden dann um 12 Uhr Führungen über die Schlossinsel angeboten. Die Insel und der Park sind auch außerhalb der Öffnungszeiten des Museums für Besucher zugänglich. Der Eintritt ins Museum von Schloss Bothmer kostet aufgrund von Einschränkungen durch die Corona-Regeln 4 statt 6 Euro. Informationen im Internet unter www.mv-schloesser.de.

Mögliche Unterkunft für Handwerker

Das Gebäude wurde deutlich früher als das westliche Dienerhaus gebaut. Es wird vermutet, dass es schon kurz nach Baubeginn des Schlosses entstand und es könnten möglicherweise Handwerker dort eine Unterkunft gehabt haben. Auch der Stuckateur Joseph Mogia, dem viele Stuckarbeiten in Norddeutschland zugeordnet werden und der vermutlich auch in Schloss Bothmer gearbeitet hat, könnte dort gewohnt haben. Von wem die jetzt entdeckten gemalten Fenster stammen, ist aber nicht bekannt.

Das östliche Dienerhaus, in dem die Wandmalereien gefunden wurden. Quelle: Malte Behnk

Das westliche Dienerhaus, an dem noch das Dach gedeckt wird. Quelle: Malte Behnk

„Diese Malereien wollen wir auf jeden Fall zeigen“, sagt Steffen Siefert. Wie, ist noch nicht klar, weil auch noch entschieden werden soll, wie die Nebengebäude künftig genutzt werden. „Es beginnt demnächst ein Verfahren zur Interessenbekundung“, sagt Finanzminister Reinhard Meyer. „Dann können sich künftige Nutzer vorstellen und Konzepte präsentieren. Es soll gerne eine gewerbliche Nutzung sein, die zum Schloss passt und die das touristische Angebot ausbaut.“

Lagerhaus drohte einzustürzen

Besonders aufwendig sind auch die Sanierungsarbeiten am Lagerhaus neben dem östlichen Dienerhaus. In den etwa 300 Jahren seit dem Bau hatte sich der Boden rund ums Gebäude durch Ablagerungen von Laub und Humus immer weiter angehoben. So wurden Holz und Mauerwerk feucht, so dass die Standsicherheit gefährdet war. Daher wurde das Gebäude vor der Sanierung schon mit schweren Sandboxen vor dem Einsturz gesichert.

Das Lagerhaus neben Schloss Bothmer drohte einzustürzen und musste schon mit Kisten voller Sand gesichert werden. Inzwischen sind viele Holzbalken erneuert, das Dach gedeckt und vor allem viele der alten Ziegelsteine vermauert. Quelle: Malte Behnk

Die Sanierung der Nebengebäude wurde Anfang 2019 begonnen. Nach der Sanierung des Parks von 2008 bis 2012 und der Sanierung des Hauptgebäudes bis zur Museumseröffnung 2015 ist das jetzt der sechste Realisierungsabschnitt. Nachdem das Land Schloss Bothmer übernommen hatte, war ursprünglich geplant, nur das Hauptgebäude, das „Corps de Logis“, zu sanieren. Jetzt soll im Sommer 2021 die gesamte Schlossinsel runderneuert sein.

Von Malte Behnk