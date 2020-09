Die Ausstellung „Begegnungen“ zeigt in der Klützer Kirche viele Portraits, die Anke Berger in fernen Ländern fotografiert hat. Sie möchte unter anderem auf indigene Völker aufmerksam machen. Am 2. September spricht sie mit Besuchern.

Fotografin Anke Berger in ihrer Ausstellung "Begegnungen" in der Klützer Kirche. Sie hat Menschen in Äthiopien, im Iran, in Myanmar und Indien fotografiert. Quelle: privat