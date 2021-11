Klütz: Grit Adam leitet ab 1. Januar die Amtsverwaltung

Klütz

Große Freude konnte man in Grit Adams Gesicht ablesen, als im Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel bekannt gegeben wurde, dass sie die neue Leitende Verwaltungsbeamtin (LVB) werden soll. Seit Januar ist dieser Posten in der Amtsverwaltung unbesetzt und aus den Gemeinden gab es Kritik an der Führungslosigkeit. Die 40-Jährige will das ändern und freut sich auf ihre neue Aufgabe ab dem 1. Januar 2022.

Grit Adam kommt aus Fürstenfeldbruck

Bis dahin arbeitet Grit Adam noch in der Verwaltung der Stadt Fürstenfeldbruck in Bayern. „Ich stamme aber eigentlich aus Pirna“, sagt sie. In Bayern fühlt sie sich bisher aber wohl. „Ich bin dort seit sechs Jahren Sachbearbeiterin im Bereich Bauen“, sagt sie, kurz nachdem ihre Bestellung offiziell bekannt gegeben wurde. „Ich habe die Ausschreibung gesehen. „Ich bin ungebunden, wollte immer schon an der Ostsee leben und jetzt auch gerne eine Führungsposition übernehmen“, sagt sie zu ihrer Bewerbung in Klütz.

Die Amtsverwaltung Klützer Winkel: Grit Adam wird die neue Leitende Verwaltungsbeamtin. Quelle: Annabelle von Bernstorff

Verwaltung in geregelte Bahnen lenken

Von den Problemen, die es in diesem Jahr in der Amtsverwaltung gab – viele Mitarbeiter haben die Verwaltung verlassen – hatte sie gehört, was sie aber nicht abschreckte. „Ich will die Verwaltung jetzt als erstes in geregelte Bahnen lenken. Dazu muss das fehlende Personal schnell aufgefüllt werden“, sagt Grit Adam selbstbewusst.

Es gab zwei Bewerber für die Amtsleitung

Sie hatte sich gegen einen zweiten Bewerber durchgesetzt, der sich ebenfalls in der Sitzung des Amtsausschusses vorgestellt hatte. Allerdings entschied sich das Gremium gegen Dirk Rauschkorb, den bisherigen Bürgermeister von Sulingen. Seine Amtszeit dort endet am 28. November. Daher hatte er sich nach einer neuen Aufgabe umgesehen, konnte aber nicht so sehr überzeugen wie Grit Adam.

Fast alle Stellen werden besetzt

Auch für die weiteren unbesetzten Stellen in der Amtsverwaltung konnte Jan van Leeuwen (CDU) in seiner letzten Sitzung als Amtsvorsteher mitteilen, dass sie so schnell wie möglich besetzt werden. „Wir haben diverse Vorstellungsgespräche geführt und auch eigentlich für alle Posten jemanden gefunden. Allerdings ist ein Bewerber kurzfristig abgesprungen. Auch die Stelle der Leitung des Fachbereichs Finanzen ist jetzt ausgeschrieben“, erklärte er.

Personalprobleme seit Januar

Die Probleme in der Amtsverwaltung Klützer Winkel dauern schon gut ein Jahr an. Acht Stellen hatte das Amt, das für die Gemeinden zwischen Kalkhorst, Boltenhagen, Damshagen und Zierow zuständig ist, ausgeschrieben. In fast allen Fachbereichen fehlten Mitarbeiter, was diejenigen zu kompensieren versuchten, die noch übrig geblieben waren. Die Personalsorgen mussten geklärt werden, während das Amtsgebäude noch umgebaut wurde und dann wieder ein Umzug erfolgte.

Amtsvorsteher reichte Rücktritt ein

Der Höhepunkt aller Diskussionen um die Amtsverwaltung war die Sitzung des Amtsausschusses am 4. Oktober. Im nichtöffentlichen Teil hatte Amtsvorsteher Jan van Leeuwen angeboten, er könne zurücktreten, wenn der Amtsausschuss das wünschen würde. Im Anschluss entbrannte eine Diskussion, weil dieser geheime Teil der Sitzung öffentlich gemacht wurde. Nachdem sich auch Landrat Tino Schomann (CDU) in die Debatte eingeschaltet hatte, reichte Jan van Leeuwen am 4. November offiziell seinen Rücktritt ein und im Amtsausschuss am 10. November stimmten alle Mitglieder dem zu. Ein Nachfolger soll aber erst gewählt werden, wenn die Personalsituation in der Amtsverwaltung endgültig geregelt ist.

Von Malte Behnk