Hofzumfelde

Der Klützer Ortsteil Hofzumfelde kann endlich moderne Straßenlaternen an der Hauptstraße bekommen. Das Energieministerium unterstützt die Modernisierung mit 31 873,56 Euro. Insgesamt will die Stadt 81 684,20 Euro in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung des Dorfes auf LED-Technik investieren.

Rostocker Straßenleuchten mit Quecksilberdampf

Noch gibt es in dem Ortsteil an der Landesstraße 03 alte Laternen aus DDR-Tagen, die mit Quecksilberdampfleuchten ausgerüstet sind. RSL 1 nannte sich dieser Lampentyp, auch als Rostocker Straßenleuchte oder Rundscheibenleuchte bekannt. Die Lampenschirme aus herabhängenden Glasscheiben sind zum größten Teil beschädigt.

Die Straßenlaternen in Hofzumfelde stammen noch aus DDR-Zeiten und sind nicht mehr schön anzusehen. Quelle: Malte Behnk

Acht zusätzliche Laternen an Landesstraße

Mit dem Fördergeld und dem Eigenanteil der Stadt werden nicht nur modernere Laternen aufgestellt, es werden auch mehr Lampen in Hofzumfelde. Statt bisher zehn Leuchten an der Landesstraße sollen dort künftig 18 Laternen mit LED-Technik Licht spenden. Dafür müssen neue Masten gesetzt und 645 Meter Kabel verlegt werden.

85 Prozent weniger Energieverbrauch

Durch die Umrüstung auf moderne Technik kann die Stadt alleine in Hofzumfelde pro Jahr rund 6000 Kilowattstunden Strom einsparen. Das sind 85 Prozent des bisherigen Energieverbrauchs, was sich auch finanziell auswirkt. Die Stadt Klütz kann so etwa 1500 Euro jährlich einsparen.

Weitere Erneuerungen geplant

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung an der Landesstraße ist nur ein Teil der in Hofzumfelde vorgesehenen Maßnahmen. Geplant ist eigentlich auch noch, als Lückenschluss zwischen Hofzumfelde und Klütz acht zusätzliche Laternen zu setzen. Dort existiert bisher keine Beleuchtung. Die Kosten dafür würden sich auf weitere 40 000 Euro belaufen. Außerdem sollen auch an der Dorfstraße drei Laternen gesetzt werden. Dort gibt es bislang überhaupt keine Straßenbeleuchtung. Die Kosten werden auf etwa 12 000 Euro geschätzt.

Neue Lampen noch in diesem Jahr

Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) sagt: „Wenn festgelegt ist, welche Lampenköpfe installiert werden sollen, wird die Umstellung noch in diesem Jahr umgesetzt.“ Auch die Straßenbeleuchtung im Ortsteil Christinenfeld soll in diesem Jahr erneuert werden, wenn das Land die Ortsdurchfahrt erneuert. Außerdem gibt es im Klützer Stadtgebiet noch Bereiche wie die Altstadt und den Lindenring, wo noch Straßenlaternen modernisiert werden sollen.

Von Malte Behnk