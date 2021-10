Klütz: Ist Amtsvorsteher Jan van Leeuwen zurückgetreten?

Klütz

„Der Amtsvorsteher des Amtes Klützer Winkel ist gestern Abend von seinem Amt zurückgetreten. Grund: Das Amt Klützer Winkel löst sich personell in seine Bestandteile auf.“ Dieser Facebook Post von Olaf Claus, ehemaliger Bürgermeister von Boltenhagen, sorgt für heftige Spekulationen. Fakt ist: Der Amtsvorsteher des Amtes Klützer Winkel, Jan van Leeuwen (CDU), hat dem Amtsausschuss am Montagabend im nichtöffentlichen Sitzungsteil angeboten, sein Amt zur Verfügung zu stellen, sofern der Wunsch dazu besteht.

„War klar ein Rücktritt“

Anschließend hat van Leeuwen im Beisein von Landrat Tino Schomann (CDU) die Sitzungsführung an seine erste Stellvertreterin Mandy Krüger (WfA) aus Damshagen übergeben. „Für mich und für viele andere war das klar ein Rücktritt“, kommentiert der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) den Vorgang. Diesem Eindruck tritt Amtsvorsteher van Leeuwen entschieden entgegen. „Das war ein Rücktrittsangebot, kein Rücktritt.“ Zwei Ausschussmitglieder hätten ihm nahegelegt, das Amt zur Verfügung zu stellen, aber: „Ein Rücktritt in der laufenden Sitzung ist so gar nicht möglich“, erklärte er der OZ. „Dazu braucht es ein ordentliches Verfahren und ein schriftlich eingereichtes Rücktrittsgesuch.“

„Es wäre fatal, wenn Klütz das Amt verliert“

Anlass für die Auseinandersetzung um van Leeuwens Amtsführung war die Kündigung der Fachbereichsleitung Finanzen. „Die vielen Kündigungen im letzten Dreivierteljahr gehen an die Substanz“, analysiert Jürgen Mevius. Das sei sehr belastend für die verbliebenen Mitarbeiter, so der Klützer Bürgermeister. Bereits seit Januar ist das Amt ohne Führung. „Wir müssen jetzt entschieden gegensteuern“, warnt er, ansonsten drohe eine Zerschlagung des Amtes. „Es wäre fatal, wenn Klütz das Amt verliert“, so Mevius. „Egal, wer Amtsvorsteher ist, unser aller Ziel muss es sein, das Amt wieder arbeitsfähig zu machen.“

„Geht jetzt nicht um meine Person“

Das sieht der angegriffene van Leeuwen genauso: „Jetzt geht es nicht um meine Person, wir haben sehr gute Bewerbungen für die Position des leitenden Verwaltungsbeamten wie auch für die anderen unbesetzten Stellen.“ Über die Gründe für die Kündigung der Fachbereichsleitung Finanzen wolle er nicht mutmaßen, bevor er nicht mit Katrin Vullert persönlich gesprochen habe.

„Das Amt ist handlungsfähig!“

Harte Kritik an die Amtsführung kommt aus der Gemeindevertretung Kalkhorst. Die Arbeit der Verwaltung sei nicht zufriedenstellend, stellt Bürgermeister Dietrich Neick (FWK) unumwunden fest. „Das Amt ist nicht handlungsfähig und dafür gibt es Gründe.“ Der im August 2019 einstimmig gewählte van Leeuwen widerspricht: „Das Amt ist handlungsfähig!“

Tolle Bewerbungslage nicht zerschießen

Nun gehe es darum, in Ruhe Vorstellungsgespräche mit den Bewerbern zu führen. „Ich werde nicht zulassen, dass wir uns jetzt durch Streit und Zank die tolle Bewerbungslage zerschießen“, sagt er kämpferisch. Einige Bewerber kämen von außerhalb, darunter auch solche, die ursprünglich von hier stammen und jetzt wiederkommen wollen. Sobald die Stellen besetzt seien, sei er bereit, seinen Posten zur Verfügung zu stellen. „Ich brauche das Amt nicht zu meiner Zufriedenheit“, macht er klar, „doch wenn ich erkenne, dass es so gewollt ist, würde ich den Job auch weitermachen.“

Dringende Vertrauensfrage

Ausschusskollege Mevius stört, dass es für den Fortgang der Diskussion noch keinen Termin gibt. Er findet: „Wir müssen dringend miteinander darüber sprechen, ob das Vertrauen noch da ist.“ Darum haben er und sein Kollege Neick am Donnerstag einen Antrag auf eine Dringlichkeitssitzung des Hauptausschusses gestellt. Im Hauptausschuss sind alle Bürgermeister des Amtes vertreten. So richtig drängt sich auch kein Nachfolger für den Amtsvorsitz auf, sollte van Leeuwen keinen Rückhalt mehr haben. Die Bürgermeister von Damshagen und Boltenhagen, Mandy Krüger und Raphael Wardecki (Grüne), als erste und zweite Stellvertreter melden kein Interesse am Vorsitz an.

„Einer von außen ist keine gute Idee“

„Die Probleme sind nicht erst im letzten Jahr entstanden“, gibt Wardecki zu bedenken. „Vielleicht muss man mal diskutieren, ob es gut ist, wenn der Amtsvorsteher gleichzeitig Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde ist“, schlägt der Boltenhagener Gemeindevertreter Mirko Klein (CDU) vor. Ein Amtsvorsteher, der keiner Gemeinde verpflichtet ist, sei möglicherweise „auch für die Mitarbeiter im Amt die bessere Lösung“. Aber der Bewerber müsse aus den Reihen des Amtsausschusses kommen. „Einer von außen ist keine gute Idee“, findet auch Bürgermeister Neick.

Noch hat das Amt Klützer Winkel einen gewählten Vorsteher. „Mein Wunsch wäre, dass Jan van Leeuwen zumindest so lange weitermacht, bis wir eine leitende Verwaltungsbeamtin oder Verwaltungsbeamten eingestellt haben“, bittet Bürgermeister Wardecki. Alle Beteiligten beteuern ihren gemeinsamen Willen, Schaden vom Amt abzuwenden. Mandy Krüger mahnt: „Wir sind gerade dabei, das Amt wieder zu stärken, bitte lasst uns jetzt konstruktiv diese Aufgabe angehen!“

