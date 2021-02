Klütz: Jugendclub „Bax“ bleibt Anlaufpunkt bei Problemen im Lockdown

Klütz

Die Schulen sind höchstens für Notbetreuung geöffnet, Unterricht findet zu Hause übers Handy oder den Laptop statt, Vereine können keine Freizeitangebote machen und auch der Jugendclub muss seine Tür geschlossen halten.

Für Kinder und Jugendliche in Klütz und der Umgebung ist der Lockdown eine schwierige Zeit. Das erfährt Jugendsozialarbeiterin Christine Mäckelburg, obwohl das „Bax“ nicht öffnen darf.

Clubleiterin bleibt Ansprechpartnerin

„Ich bin trotz des Lockdowns montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr hier. Das kann ich dank einer ESF-Förderung machen“, sagt Christine Mäckelburg. „Die Kinder und Jugendlichen können sich telefonisch anmelden oder auch an der Tür klopfen. Dann kann ich ihnen Spiele oder andere Sachen ausleihen oder auch ein Einzelgespräch führen“, sagt die Jugendsozialarbeiterin, die seit 2010 den von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betriebenen Jugendclub „Bax“ in Klütz leitet.

Psychische Probleme der Jugend nehmen zu

Die persönlichen Gespräche werden nach zwölf Wochen Lockdown immer wichtiger, wie Mäckelburg feststellt. „Ein Mädchen hat sich ausgeweint, weil ihre Lernplattform nicht funktionierte und sie so den Abgabetermin für Aufgaben nicht einhalten konnte“, schildert sie. Christine Mäckelburg, die auch mit dem Klützer Schulsozialarbeiter zusammenarbeitet, hat der Schülerin erklärt, dass sie in solchen Fällen Arbeitsbögen von der Lehrerin bekommen muss und die Situation konnte geklärt werden.

Kids sollen sich gesund ernähren

„Bei anderen fällt mir auf, dass sie sich verändern, weil sie sich nicht mehr richtig ernähren. Dieser Lockdown führt auch zu Krankheiten wie Bulimie“, sagt die Sozialarbeiterin. Sie spricht die Kinder und Jugendlichen auch drauf an, dass ihr Veränderungen auffallen und rät in schweren Fällen zu professioneller Hilfe, zum Beispiel bei Psychologen. Sie gibt aber auch Ratschläge, wie man sich gesund ernähren kann.

Rezepte und Spieltipps an der Tür

„Wenn der Club geöffnet ist, kochen wir regelmäßig gemeinsam. Jetzt im Lockdown hänge ich jede Woche ein Rezept zum Kochen und eins zum Backen an die Eingangstür. Die können sich die Kinder dann abfotografieren“, sagt sie. So können die Kids, die sonst ins „Bax“ gehen, die Streuselschnecken backen, die es dort sonst gibt. Auch Bratklops mit Salat können sie nach Christine Mäckelburgs Rezept Schritt für Schritt selber zubereiten. Auch Anleitungen für kleine Experimente, wie einen Natronvulkan, hängt sie an die Tür.

Über die Eingangstür des Clubs als Pinnwand und die Möglichkeit, sie anzurufen, hält Christine Mäckelburg, so gut sie kann, den Kontakt zu den Jungen und Mädchen zwischen 9 und 20 Jahren. „Wenn wir den Club wieder öffnen und sie wieder mehr soziale Kontakte haben, müssen wir erst mal sehen, in welchen Zustand die Kinder sind“, sagt sie. Wachsende Respektlosigkeit und auch Alkohol seien Probleme, die wieder stärker in den Mittelpunkt rücken.

Eltern können Geld für Laptops beantragen

Sie hat gerade jetzt in der Lockdown- und Ferienzeit aber auch viele Bücher zum Ausleihen im Angebot. Darunter auch Rezeptbücher und Sachbücher über Ernährung und Fitness. „Die holen sie sich auch tatsächlich ab“, sagt Christine Mäckelburg.

Sie bewundert auch die Eltern, die es jetzt schaffen, sich um die Kinder zu kümmern und das Homeschooling zu begleiten, während sie selber arbeiten müssen oder sich um den Job sorgen. „Sie sollten auch wissen, dass Empfänger von Leistungen des Jobcenters oder des Arbeitsamtes etwa 360 Euro für Hilfsmittel, wie Laptop, für die Schüler bekommen können“, sagt Mäckelburg. „Dafür kann ein einfacher Antrag gestellt werden.“

Beratung für den Schulabschluss geplant

Die Jugendsozialarbeiterin sorgt sich auch um die älteren Jugendlichen, die bald die Schulen verlassen. „Für sie ist es total schwierig, sich auf eine Ausbildung vorzubereiten“, sagt sie. Daher bietet die Awo Soziale Dienste gGmbH Wismar mit dem Projekt Just auch in Klütz Beratungen zum Start in die erste Wohnung, zum Schulabschluss, zum Ausbildungsplatz, aber auch zu Problemthemen wie Schulden an. „Wenn wir wieder öffnen dürfen, werden die Kollegen herkommen und Jugendliche zwischen zwölf und 26 beraten.“

