Klütz

Von Sonnabend, 18. September, bis Montag, 21. September, ist die Brigadelokomotive 99 1138 für drei Tage zu Gast auf der Kaffeebrenner-Strecke von Klütz nach Reppenhagen und zurück. Eine Fahrt mit der 103-jährigen dampfenden Schmalspurlokomotive ist ein Erlebnis für große und kleine Fahrgäste und ein Highlight für Eisenbahnfreunde.

„Sie reisen oft extra an, tragen alte Uniformen und geben Signale“, berichtet Eva Eckert von der Stiftung Deutsche Kleinbahnen. Die Abfahrtszeiten an den drei Tagen sind 11, 12.30 und 14 Uhr jeweils ab dem Bahnhof in Klütz direkt neben Schloss Bothmer. Tickets gibt es am Bahnhof.

Die Brigadelokomotive wurde 1918 in der Lokomotivfabrik Henschel in Kassel gebaut und an die Heeresfeldbahnen ausgeliefert. Durch das Kriegsende kam die Lok mit der Bezeichnung HF 1138 nicht mehr in den Fronteinsatz, sondern wurde 1919 an die bulgarische Staatseisenbahn verkauft. Dort war sie zuletzt seit 1942 als Materialbahn zum Baustofftransport im Rilagebirge eingesetzt und beförderte bis in die 60er Jahre Besucher von und zum Kloster Rila.

Lütt Kaffeebrenner unter Dampf Quelle: User

Nach der Einstellung der Strecke stand sie bis zum Jahr 2000 auf einem nahegelegenen Spielplatz, wo sie ein deutscher Eisenbahnfreund entdeckte und erwarb. Zwei Jahre lang wurde sie in Sachsen-Anhalt aufwendig saniert. Seit 2005 ist sie unter der Kennung 99 1138 als Parkeisenbahn in der Berliner Wuhlheide im Einsatz. Immer wieder ist die Lok zur großen Freude von Liebhabern und Fahrgästen zu Gast bei anderen Kleinspurbahnen.

Von Annabelle von Bernstorff