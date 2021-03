Klütz

Kohl, Radieschen, Kartoffeln und Tomaten werden die Kindergartenkinder in der Kita „Schloßspatzen“ in Klütz künftig selber anbauen. Dafür wurde jetzt angrenzend an den Spielplatz der Kita ein Acker angelegt. Geholfen hat dabei der Landwirtschaftsbetrieb Oberhof / Klützer Winkel von Arne Nölck. Dessen Mitarbeiter haben erst den Boden des Ackers fast zwei Meter tief ausgehoben und dann mit gutem Mutterboden aufgefüllt.

Die Kita nimmt am Bildungsprogramm „Gemüseackerdemie“ des Vereins Ackerdemie teil. Darin beschäftigen sich inzwischen mehr als 650 Schulen und Kitas in ganz Deutschland unter Anleitung und mit Fortbildung der Erzieher und Lehrer mit dem Anbau von Gemüse und gesunder regionaler Ernährung. Für vier Jahre ist das Projekt vorerst in Klütz angelegt und schon in den nächsten Wochen werden die ersten Pflanzen gesät.

Möglich wurde das Projekt, weil das Deutsche Rote Kreuz, das auch die Kita betreibt, das angrenzende Grundstück zur Verfügung stellt und weil schon Eltern, der Klützer Profibaumarkt und Arne Nölck mit seinem Landwirtschaftsbetrieb die Vorbereitungen unterstützen.

Allein die Bagger- und Erdarbeiten durch die Mitarbeiter vom Landwirtschaftsbetrieb Oberhof/Klützer Winkel kosten etwa 2000 Euro. „Die spenden wir als lokal verwurzelte Landwirte und Familien gerne für das Projekt. Wir hoffen das die ,Ackerkita’ hilft, den Kindern Zusammenhänge der Natur und Wertschätzung für gesunde Lebensmittel zu vermitteln“, äußert sich Arne Nölck dazu.

Von Malte Behnk